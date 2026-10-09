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Hussein Hamdy
Traduit par

Mourinho : les médias ont fait d'une star du Real un criminel, et cette histoire ne va pas vous plaire

J. Mourinho
D. Huijsen
T. Pitarch
Real Madrid
Villarreal
LaLiga
Portugal
Espagne

Le technicien portugais va-t-il de nouveau en découdre avec les journalistes ?

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a pris la défense de Dean Huijsen, le défenseur de l'équipe, après que ce dernier a été la cible d'attaques de la part des journalistes.

Mourinho a déclaré, en conférence de presse avant la rencontre face à Villarreal, en Liga : « Je vais vous parler de faits moins importants. Le pauvre Dean Huijsen, qui était à l'arrêt dans sa voiture devant la maison de Tiago Pitarch, avant que Pitarch ne rentre chez lui. La voiture était à l'arrêt, et Huijsen était en train d'envoyer un message texte. Mais l'affaire s'est transformée en quelque chose qui ressemble à l'accuser d'être un criminel conduisant sur une autoroute à 200 kilomètres à l'heure, tout en envoyant un message texte ! »

Il a ajouté : « C'est pour cela que je dis que c'est ridicule. Ridicule. Vous voulez entendre une histoire ? Je vais vous la raconter, même si je reste optimiste et j'espère que rien ne viendra troubler les choses, car le football reste le football. »

Il a poursuivi : « Voici l'histoire : c'est la première fois au cours des dix dernières années que le Real Madrid arrive à la mi-octobre sans avoir un seul joueur blessé dans ses rangs. »



Il a continué : « Quant aux joueurs actuellement blessés, ils souffrent de blessures qui remontent à la saison dernière. Militão, qui a déjà commencé à s'entraîner avec nous, sa blessure remonte à la saison dernière. Rodrygo également, Asensio aussi, et Mendy de même. »

Il a conclu : « C'est la première fois depuis dix ans que nous n'avons aucun joueur blessé au Real Madrid. N'est-ce pas une belle histoire ? N'est-ce pas ? Mais elle ne vous plaît pas. C'est une histoire qui ne vous plaît pas. »

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