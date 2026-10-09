Mourinho : les médias ont fait d'une star du Real un criminel, et cette histoire ne va pas vous plaire

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a pris la défense de Dean Huijsen, le défenseur de l'équipe, après que ce dernier a été la cible d'attaques de la part des journalistes.

Mourinho a déclaré, en conférence de presse avant la rencontre face à Villarreal, en Liga : « Je vais vous parler de faits moins importants. Le pauvre Dean Huijsen, qui était à l'arrêt dans sa voiture devant la maison de Tiago Pitarch, avant que Pitarch ne rentre chez lui. La voiture était à l'arrêt, et Huijsen était en train d'envoyer un message texte. Mais l'affaire s'est transformée en quelque chose qui ressemble à l'accuser d'être un criminel conduisant sur une autoroute à 200 kilomètres à l'heure, tout en envoyant un message texte ! »

Il a ajouté : « C'est pour cela que je dis que c'est ridicule. Ridicule. Vous voulez entendre une histoire ? Je vais vous la raconter, même si je reste optimiste et j'espère que rien ne viendra troubler les choses, car le football reste le football. »

Il a poursuivi : « Voici l'histoire : c'est la première fois au cours des dix dernières années que le Real Madrid arrive à la mi-octobre sans avoir un seul joueur blessé dans ses rangs. »









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Il a continué : « Quant aux joueurs actuellement blessés, ils souffrent de blessures qui remontent à la saison dernière. Militão, qui a déjà commencé à s'entraîner avec nous, sa blessure remonte à la saison dernière. Rodrygo également, Asensio aussi, et Mendy de même. »

Il a conclu : « C'est la première fois depuis dix ans que nous n'avons aucun joueur blessé au Real Madrid. N'est-ce pas une belle histoire ? N'est-ce pas ? Mais elle ne vous plaît pas. C'est une histoire qui ne vous plaît pas. »