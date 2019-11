Mourinho : "Les fans des Spurs ne m'aiment pas, ils m'acceptent"

Le Portugais réalise une entame parfaite sur le banc des Spurs, et il espère pouvoir vite conquérir le cœur des fans londoniens.

Jose Mourinho affirme que les supporters de ne l'aiment pas encore, mais il espère qu'une série de trois victoires successives pour l'entame de son règne dans le nord de Londres le dirigera dans la bonne direction.

Les Spurs se sont tournés vers les Portugais après avoir pris la décision de se séparer de Mauricio Pochettino suite à une idylle de cinq ans et demi. Le nouveau maitre des lieux a eu un impact immédiat, avec six points récoltés en deux matches de et un succès assuré contre l'Olympiacos en Champions League. Mourinho empile les succès, et maintenant il espère mériter l'affection des supporters de l'équipe.

Il a déclaré à BBC Sport à la suite de la victoire contre les Cherries à domicile ce samedi: "Les fans adorent le club, je ne dis pas qu’ils m'aiment, mais ils m’acceptent comme un professionnel de premier plan qui veut tout donner pour le club. Les gens ont plus de raisons de m'aimer s'ils aiment mon travail, mais les supporters sont derrière l'équipe et ils nous voient travailler dur pour parvenir à une position au classement plus adaptée au talent de cette équipe."

Les Spurs, qui ont chuté à la 14e place sous Pochettino, sont remontés à la cinquième place au classement de la Premier League.