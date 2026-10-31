José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a affirmé son respect pour le Racing, insistant sur la difficulté de la confrontation attendue entre les deux équipes, demain dimanche, dans le cadre de la 11e journée de Liga.

Mourinho a déclaré, lors de la conférence de presse du match : « Nous sommes en bonne forme, nous travaillons bien et nous nous sommes bien préparés pour cette rencontre. Après cinq matches depuis la montée du Racing en première division, l'équipe a disputé cinq matches au stade d'El Sardinero, au cours desquels elle a remporté trois victoires et fait deux nuls, et elle affiche de bons niveaux. »

Il a ajouté : « Le match se jouera dimanche après-midi, un horaire auquel nous ne sommes plus habitués. Ce sera une confrontation difficile, et la dernière victoire revêtira une grande importance si nous parvenons à décrocher un nouveau succès ; en revanche, si nous n'y parvenons pas, elle n'aura pas la même signification. »

Il a poursuivi : « Il faut respecter le Racing, c'est une équipe qui possède un style très particulier, et elle disputera le match avec l'ambition de l'emporter, selon l'approche qu'adopte son entraîneur. L'adversaire ne nous surprendra pas, car nous sommes conscients de la difficulté de la rencontre. »

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Au sujet du résultat du Ballon d'Or, l'entraîneur du Real Madrid a ajouté : « J'ai eu le privilège de travailler avec Harry Kane, c'est un joueur formidable, un professionnel exceptionnel et une personne formidable. Et bien sûr, malgré ma déception que mon joueur n'ait pas remporté le trophée, je dois être honnête et dire que je suis très heureux pour Harry, car c'est un joueur et une personne qui mérite cette joie, à son âge actuel, dont je ne sais pas s'il est de 31 ou 32 ans. Il mérite ce moment de bonheur, qui représente le couronnement de sa carrière. »

Il a continué : « D'un autre côté, je pense que Kylian est Kylian, c'est un joueur unique en son genre. Si l'on devait attribuer le Ballon d'Or chaque saison, il n'y aurait aucun problème à cela, car certains joueurs l'ont remporté plus d'une fois, comme Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário et Platini, et d'autres joueurs l'ont remporté à plusieurs reprises, mais nous attribuons le Ballon d'Or chaque année, alors qu'il n'existe qu'un seul joueur qui soit le meilleur de l'histoire de la Coupe du monde. C'est quelque chose de totalement unique en son genre, et Kylian est un joueur unique en son genre. »

Il a ajouté : « Quant au vote, ce qui m'a le plus stupéfié et m'a presque laissé sans voix, c'est la onzième place occupée par Jude Bellingham. Sans commentaire, nous arrêtons là la discussion. »

Mourinho a abordé l'ambiance au sein de l'équipe après le Clásico, déclarant : « Non, je n'ai remarqué aucun changement. Depuis le début de notre travail, et même lorsque nous enchaînions les victoires puis que nous avons subi des défaites par la suite, j'ai toujours remarqué que les visages changent bien sûr en fonction des résultats, mais que la sympathie, le respect et l'envie de travailler sont restés les mêmes, de même que l'équilibre dans la gestion des victoires et des défaites. »

Il a enchaîné : « Sur cet aspect, nous ne sommes pas une équipe dotée d'une grande maturité grâce à la présence de joueurs à l'immense expérience, car nous sommes une équipe jeune dans l'ensemble, mais j'ai vu des personnes faisant preuve d'une grande maturité, que ce soit pour gérer avec calme les moments difficiles ou même durant les instants de gloire. »

Il a poursuivi : « Nous avons fêté cela à Barcelone, mais ensuite nous sommes retournés dans le bus puis dans l'avion, nous avons eu un jour de repos, puis nous avons repris les entraînements normalement, en conservant la même concentration et la même motivation. Et lorsque nous avons commencé à préparer ce match, j'ai senti le sérieux au travail, et cette maturité me réjouit beaucoup. »

Il a conclu : « Comme je l'ai dit en conférence de presse à Barcelone, notre objectif cette saison n'est pas de remporter un match face à Barcelone, mais de gagner le championnat, et nous essayons de suivre ce chemin. »