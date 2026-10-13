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Loai Mohamed
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Mourinho : « Le match contre la Roma sera normal dans ce cas, et je retrouverai mon état naturel jeudi matin »

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L'entraîneur portugais fait l'éloge de sa star : « Nous n'avons qu'un seul Valverde »

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José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, s'est exprimé au sujet de la confrontation avec son ancien club, la Roma, prévue demain mercredi dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Il a également évoqué les critiques dont fait l'objet la Maison Blanche et dévoilé les coulisses de l'utilisation de Federico Valverde au poste de latéral droit lors du dernier match face à Villarreal.

Lors de la conférence de presse tenue ce mardi, Mourinho a minimisé l'importance des discours sur la fin de la période de calme entourant le Real Madrid, assurant qu'il ne ressentait aucune différence dans son quotidien. Il a aussi insisté sur le fait qu'il aborderait la rencontre face à la Roma comme un match ordinaire, malgré sa relation passée avec le club italien et ses supporters.

La rencontre face à la Roma sera-t-elle particulière pour Mourinho ?

Au sujet du duel contre son ancienne équipe, qu'il a dirigée entre juillet 2021 et avril 2024, le technicien portugais a expliqué : « Ce sera un match ordinaire. Si je parviens à oublier l'équipe que j'affronte, et j'y travaille et je le ferai pendant le match, alors je l'aborderai comme un match ordinaire. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le quotidien espagnol « AS » : « Comme je l'ai déjà dit, nous n'avons pas encore ressenti la véritable pression de la Ligue des champions. Et au vu des matches restants, je pense que le Real Madrid et la Roma se qualifieront. Et peut-être que je reviendrai à Rome en quarts ou en demi-finales. »

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Mourinho a poursuivi au sujet de l'ambiance entourant la rencontre : « Il n'est pas habituel d'arriver à l'aéroport avant le match, puis de se promener dans les couloirs au milieu d'une telle atmosphère. Mais lorsque les quatre-vingt-dix minutes commenceront, tout sera normal. »

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Mourinho dévoile le secret de sa relation avec les supporters de la Roma

Interrogé sur sa capacité à gagner l'affection des supporters de la Roma en peu de temps, Mourinho a répondu : « Tout simplement parce que je me comporte avec naturel, comme je le fais toujours. Les intérêts du club, des joueurs et des supporters passent avant mes intérêts personnels, et les gens apprécient cela et se sentent liés à vous. »

Il a ajouté : « Et si je peux faire des choses simples qui les rendent heureux, ce sera encore mieux. Nous n'avons pas remporté la Ligue des champions, mais nous avons été sacrés dans une compétition européenne, la Ligue Europa Conférence, et nous avons disputé une autre finale européenne en Ligue Europa. Tous ces éléments se sont réunis pour créer cette relation. Les supporters de la Roma sont des gens particuliers. »

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L'utilisation de Valverde au poste de latéral droit

Mourinho a abordé la prestation étincelante de Federico Valverde au poste de latéral droit lors du dernier match contre Villarreal en Liga, saluant la décision du staff technique : « Je pense que l'entraîneur du Real Madrid a pris une très bonne décision lors du match contre Villarreal. Nous avons trouvé ce que nous cherchions. »

Il a précisé : « Je pensais que j'aurais peut-être besoin de procéder à des changements supplémentaires dans le secteur offensif plus tard, et nous avions de nombreuses options pour effectuer les remplacements. J'ai ressenti le besoin de modifier la nature du rôle joué par le latéral droit, et je ne voulais pas gaspiller un changement en faisant entrer Dumfries à la place de Trent, c'est pourquoi j'ai pensé que Valverde pouvait faire la différence. »

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Mourinho a conclu au sujet du joueur uruguayen : « En tant qu'entraîneur, les choses ne fonctionnent pas souvent pour moi, mais cette fois la décision a été payante. Si nous avions plus d'un joueur comme Valverde, nous les aurions alignés au poste de latéral, au milieu de terrain ou n'importe où ailleurs. Mais nous n'avons qu'un seul Valverde, et c'est pourquoi le voir au poste de latéral droit reste un cas particulier. »

La fin de la lune de miel

Quant à l'impression que la période de calme, ou la « lune de miel », au Real Madrid est terminée, Mourinho a déclaré : « Je me sens comme je l'ai toujours été. Je dors comme un ange, mais je ne dors pas après les matches, comme cela m'arrive toujours. Puis je redeviens moi-même le jeudi matin (après la fin du prochain match contre la Roma). »

Rédacteur en chef de shift, responsable de la supervision du contenu. Je possède plus de 15 ans d’expérience dans le journalisme sportif. J’ai étudié les médias et travaillé dans plusieurs journaux papier ainsi que sur des sites web arabes. Toutefois, l’étape la plus importante de ma carrière a été mon intégration à Kooora, le principal site sportif arabe, en 2016.

Je veille toujours à proposer un contenu fiable, appuyé par des chiffres et des statistiques, loin de toute exagération. J’aime le langage des chiffres, car il ne connaît pas la complaisance. J’ai participé à la couverture des plus grands événements footballistiques, avec un intérêt particulier pour mettre en lumière les stars arabes et leur impact sur la scène mondiale.

Au cours de mon parcours professionnel, mon travail s’est concentré sur la couverture du football, qu’il soit égyptien, arabe ou international. Aujourd’hui, mon attention se porte davantage sur le football saoudien, après l’essor considérable qu’a connu le Royaume ces dernières années.

Depuis mon enfance, je suis lié au football. Mon premier souvenir remonte à la Coupe du monde 1998. Bien que je n’aie eu que huit ans à l’époque, l’intensité des matchs m’a profondément marqué. Je n’oublierai jamais la performance exceptionnelle de Zinedine Zidane en finale et la manière dont il a conduit l’équipe de France à son premier titre.

Le Brésilien Ronaldo a été l’une des légendes qui ont nourri ma passion pour le football au début de ce siècle. Sa manière de marquer était impressionnante, il manquait rarement face au but. Ensuite est apparu Cristiano Ronaldo, que je considère encore aujourd’hui comme mon joueur préféré, car il m’a inspiré par son esprit de défi et sa volonté constante de gagner, ce qui se reflète également dans mon style d’écriture.

Mes articles se concentrent principalement sur la Saudi Pro League, ainsi que sur d’autres compétitions comme la Premier League, La Liga et la Ligue des champions de l’UEFA. Je suis également de près le marché des transferts et j’essaie d’analyser les mouvements en profondeur.

Si vous me demandez mon plus beau souvenir footballistique, je ne trouverai rien de mieux que la qualification de l’Égypte pour la Coupe du monde 2018, d’autant plus qu’il s’agissait de la première participation après 28 ans. C’était aussi la première fois que je voyais mon pays participer à la plus grande scène du football mondial.

Quant à mon équipe type de tous les temps, elle se compose de : Iker Casillas dans les buts ; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafu et Roberto Carlos en défense ; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane et Ronaldinho au milieu ; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Ronaldo Nazário en attaque.

Au cours de ma carrière, j’ai publié de nombreuses analyses et articles marquants sur Kooora, notamment :

– Un budget astronomique et une élimination décevante… Pourquoi Al Ahly a-t-il échoué en Coupe du monde des clubs ?

– Cela perturbe la sérénité de Salah et rouvre le dossier noir… Liverpool regrettera-t-il le transfert de Wirtz ?

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