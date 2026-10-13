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L'entraîneur portugais fait l'éloge de sa star : « Nous n'avons qu'un seul Valverde »

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José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, s'est exprimé au sujet de la confrontation avec son ancien club, la Roma, prévue demain mercredi dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Il a également évoqué les critiques dont fait l'objet la Maison Blanche et dévoilé les coulisses de l'utilisation de Federico Valverde au poste de latéral droit lors du dernier match face à Villarreal.

Lors de la conférence de presse tenue ce mardi, Mourinho a minimisé l'importance des discours sur la fin de la période de calme entourant le Real Madrid, assurant qu'il ne ressentait aucune différence dans son quotidien. Il a aussi insisté sur le fait qu'il aborderait la rencontre face à la Roma comme un match ordinaire, malgré sa relation passée avec le club italien et ses supporters.

La rencontre face à la Roma sera-t-elle particulière pour Mourinho ?

Au sujet du duel contre son ancienne équipe, qu'il a dirigée entre juillet 2021 et avril 2024, le technicien portugais a expliqué : « Ce sera un match ordinaire. Si je parviens à oublier l'équipe que j'affronte, et j'y travaille et je le ferai pendant le match, alors je l'aborderai comme un match ordinaire. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le quotidien espagnol « AS » : « Comme je l'ai déjà dit, nous n'avons pas encore ressenti la véritable pression de la Ligue des champions. Et au vu des matches restants, je pense que le Real Madrid et la Roma se qualifieront. Et peut-être que je reviendrai à Rome en quarts ou en demi-finales. »

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Mourinho a poursuivi au sujet de l'ambiance entourant la rencontre : « Il n'est pas habituel d'arriver à l'aéroport avant le match, puis de se promener dans les couloirs au milieu d'une telle atmosphère. Mais lorsque les quatre-vingt-dix minutes commenceront, tout sera normal. »

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Mourinho dévoile le secret de sa relation avec les supporters de la Roma

Interrogé sur sa capacité à gagner l'affection des supporters de la Roma en peu de temps, Mourinho a répondu : « Tout simplement parce que je me comporte avec naturel, comme je le fais toujours. Les intérêts du club, des joueurs et des supporters passent avant mes intérêts personnels, et les gens apprécient cela et se sentent liés à vous. »

Il a ajouté : « Et si je peux faire des choses simples qui les rendent heureux, ce sera encore mieux. Nous n'avons pas remporté la Ligue des champions, mais nous avons été sacrés dans une compétition européenne, la Ligue Europa Conférence, et nous avons disputé une autre finale européenne en Ligue Europa. Tous ces éléments se sont réunis pour créer cette relation. Les supporters de la Roma sont des gens particuliers. »

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L'utilisation de Valverde au poste de latéral droit

Mourinho a abordé la prestation étincelante de Federico Valverde au poste de latéral droit lors du dernier match contre Villarreal en Liga, saluant la décision du staff technique : « Je pense que l'entraîneur du Real Madrid a pris une très bonne décision lors du match contre Villarreal. Nous avons trouvé ce que nous cherchions. »

Il a précisé : « Je pensais que j'aurais peut-être besoin de procéder à des changements supplémentaires dans le secteur offensif plus tard, et nous avions de nombreuses options pour effectuer les remplacements. J'ai ressenti le besoin de modifier la nature du rôle joué par le latéral droit, et je ne voulais pas gaspiller un changement en faisant entrer Dumfries à la place de Trent, c'est pourquoi j'ai pensé que Valverde pouvait faire la différence. »

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Mourinho a conclu au sujet du joueur uruguayen : « En tant qu'entraîneur, les choses ne fonctionnent pas souvent pour moi, mais cette fois la décision a été payante. Si nous avions plus d'un joueur comme Valverde, nous les aurions alignés au poste de latéral, au milieu de terrain ou n'importe où ailleurs. Mais nous n'avons qu'un seul Valverde, et c'est pourquoi le voir au poste de latéral droit reste un cas particulier. »

La fin de la lune de miel

Quant à l'impression que la période de calme, ou la « lune de miel », au Real Madrid est terminée, Mourinho a déclaré : « Je me sens comme je l'ai toujours été. Je dors comme un ange, mais je ne dors pas après les matches, comme cela m'arrive toujours. Puis je redeviens moi-même le jeudi matin (après la fin du prochain match contre la Roma). »