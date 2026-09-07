José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a livré son analyse de la confrontation face à l'Inter Milan, prévue demain mardi en Ligue des champions.

Mourinho a déclaré, lors de la conférence de presse d'avant-match : « Nous allons disputer demain un match de Ligue des champions et, comme je l'ai déjà dit, il ne revêt pas une importance capitale car il ne décide de rien, ce n'est pas un match à élimination directe et ce n'est pas une phase de groupes comme c'était le cas auparavant, lorsque le groupe comptait 4 équipes. »

Il a ajouté : « Il nous reste 7 autres matchs et je pense que l'Inter Milan et nous nous qualifierons. J'estime qu'il est tout à fait possible que la confrontation entre le Real Madrid et l'Inter Milan se reproduise à l'avenir, lorsque les choses deviendront plus sérieuses, mais ce ne sera qu'un match qui se jouera demain, et chaque point y est important. Une grande équipe comme l'Inter Milan viendra certainement chercher des points elle aussi. Et c'est ce que nous, nous allons tenter de faire. »

À propos des absences au milieu de terrain, l'entraîneur portugais a commenté : « Je vais être franc, je pourrais rester cinq minutes à tourner autour de la réponse, mais je vais être honnête avec vous. Il est évident que ces trois-là ne joueront pas. Ils sont absents pour suspension. Je ne sais pas, l'algorithme derrière le calendrier des matchs, j'ignore s'il est italien ou non, mais il a choisi que nous jouions ce match dans cette situation. »

Il a poursuivi : « Votre question sur la possibilité de faire évoluer Arnold au milieu de terrain est logique, et c'est la question que j'attendais clairement. Mais nous en sommes là. Nous avons trois, quatre ou cinq options, et nous pourrions rester ici à toutes les évoquer, mais au bout du compte, je ne vous dirai rien. »

Il a continué : « Comment décririez-vous le Real Madrid que vous avez retrouvé après 13 ans ? J'ai retrouvé un club qui est toujours le Real Madrid. Et je crois que cela suffit. Le Real Madrid, c'est le Real Madrid. L'équipe a vécu une saison extrêmement compliquée par le passé, et quand cela se produit, il y a beaucoup de choses que vous devez améliorer. L'une d'elles est la base de la stabilité, et l'autre, ce sont les problèmes. Et c'est là tout l'enjeu. »

Il a enchaîné : « Nous voulons toujours gagner. Demain, à chaque match et dans chaque compétition. Mais je le répète : réparer la base qui souffre de problèmes est une chose, et la stabilité en est une autre. Par exemple, si l'on regarde l'Inter qui, malgré ses changements d'entraîneurs, présente une certaine stabilité. Conte, Inzaghi, Chivu, mais la manière de jouer reste la même (5-3-2), avec les mêmes dynamiques, la même constance et la même structure sur le marché des transferts. Voilà ce qu'est la stabilité. Le Real doit atteindre ce niveau, mais indépendamment de cela, le Real, c'est le Real. Un club créé pour les victoires. »

On a demandé à Mourinho : « Endrick est-il prêt ? ». Il a répondu (en riant) : « Demain, il pourrait être prêt à jouer 5 ou 10 minutes au maximum. Et c'est tout. Il s'est entraîné hier pour la première fois avec l'équipe. Il n'a plus joué depuis notre passage à Budapest ou en Autriche, lors d'un match amical que nous avions disputé. Il n'est pas en état de jouer plus de 5 ou 10 minutes. Mais comme nous avons de nombreuses places vacantes sur le banc, où devraient se trouver douze joueurs alors que nous ne les avons pas, il est là. »

Il a conclu : « Endrick sera peut-être contraint de jouer cinq ou dix minutes. C'est un joueur offensif et il jouera en attaque. Ne vous inquiétez pas, il ne jouera pas comme arrière gauche ni comme défenseur central. Il jouera là-bas, devant. À droite, à gauche, comme numéro neuf ou numéro dix, mais il joue là-bas, sur la ligne d'attaque. »



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