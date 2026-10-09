José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a mis en garde contre la force de Villarreal, avant la rencontre entre les deux équipes, demain samedi, lors de la huitième journée de la Liga.

Le journal AS a publié les déclarations de Mourinho lors de la conférence de presse, où il a affirmé : « Villarreal possède un niveau élevé et joue bien, même s'il n'a pas actuellement le nombre de points qu'il mérite, mais il terminera la saison à une meilleure place. »

L'entraîneur portugais a poursuivi : « Après la défaite du dernier match, nous avons besoin de récolter des points, même si la préparation du match face à Villarreal n'a pas été facile en raison de la trêve internationale. »

Il a ajouté : « Diomande sera-t-il titulaire ? Et peut-il jouer aux côtés de Mbappé et Vinicius ? Je ne répondrai pas à la question de savoir s'il jouera ou non. Je ne mens pas, et je ne vous dirai pas qui jouera. »

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Il a souligné : « Le Real Madrid peut jouer avec n'importe lequel de ses éléments en ligne offensive, car nous possédons un grand nombre de joueurs de grande qualité, mais ils ne peuvent pas tous jouer ensemble. »

Il a précisé : « Si je veux aligner 4 attaquants, je peux le faire. Nous avons joué avec 6 joueurs offensifs durant les dernières minutes face à Elche, mais nous ne pouvons pas jouer avec 7 joueurs offensifs ensemble, si nous voulons préserver l'équilibre. »

Il a expliqué : « Prévoir des changements ou des rôles différents pour certains joueurs ? Durant cette première phase, nous avons découvert beaucoup de bonnes choses, tout comme nous avons trouvé des aspects qui ont besoin d'être améliorés. Mais cela ne signifie pas qu'il faille procéder à des changements radicaux. Cela demande du travail et du temps. »

Mourinho a insisté : « Je ne peux pas arriver ici et, après un jour ou deux seulement, dire que nous allons commencer à jouer avec 5 défenseurs et 4 joueurs au milieu de terrain, et que nous allons changer le poste de latéral. On ne peut pas faire ça de cette manière. »

Il a souligné : « Le Real Madrid traverse une période un peu compliquée. Et chez le club merengue, des choses considérées comme normales dans d'autres clubs se transforment en grandes affaires. »

Il a conclu : « Le Real Madrid porte une partie de la responsabilité de cela, parce qu'il a remporté beaucoup de victoires au cours des dix dernières années, et avant cela aussi, de sorte que tout a pris une dimension différente. »