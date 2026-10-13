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Le Real Madrid se prépare à affronter la Roma demain

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José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a continué de mettre la pression dans l'affaire Negreira, dans laquelle le Barça est mis en cause, et qui concerne le versement d'argent à José María Enríquez Negreira, qui a occupé le poste de vice-président du comité technique des arbitres de la Fédération espagnole de football entre 1994 et 2018.

L'affaire porte sur des paiements reçus par Negreira et des sociétés qui lui sont liées de la part du Barça durant de longues années. Selon des données figurant au dossier de l'enquête, ces paiements ont dépassé 7,5 millions d'euros entre 2001 et 2018, en échange de rapports liés à l'arbitrage.

Le Barça nie toute irrégularité et affirme que ces paiements correspondaient à des services de conseil et à des rapports techniques sur les arbitres.

Mourinho apparaît bel et bien ferme lorsqu'il évoque cette affaire, comme l'ont montré ses déclarations du jour à la chaîne "Prime Video Italia".

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Mourinho a déclaré : "Je ne dirai qu'une seule chose : je félicite les Italiens. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est le seul pays à avoir connu un scandale comme le Calciopoli, dans toute l'acception du terme."

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Et d'ajouter : "En Espagne, en revanche, avec ce qui s'est passé - et tout le monde sait ce qui s'est passé -, la situation reste floue. Jusqu'à maintenant, il ne s'est rien passé. Rien du tout."

Interrogé ensuite sur le fait de savoir s'il s'attendait à ce que quelque chose se produise à l'avenir au sujet de l'affaire Negreira, il a de nouveau affirmé : "S'il ne se passe rien, ce sera peut-être le plus grand scandale de corruption de l'histoire de l'arbitrage mondial."

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Ce n'est pas la première fois que Mourinho s'exprime de cette manière, en particulier en Italie, un pays qui connaît parfaitement ce type de scandales de corruption et où la Juventus a été reléguée en deuxième division à cause de cette affaire.

Il y a quelques jours, dans un entretien avec le journal "Corriere dello Sport", il déclarait : "J'ai vécu la période importante de Negreira ici, au Real Madrid. Personne ne le savait, mais nous l'avons vécue. C'est arrivé. C'est arrivé. Je suis parti après cela, et maintenant tout le monde le sait."