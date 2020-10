Mourinho : "J'ai gagné tout ce qui était possible avec United"

Le technicien portugais a remporté la League Cup, l'Europa League et le Community Shield avec les Red Devils.

Le manager de , Jose Mourinho, a insisté sur le fait qu'il avait gagné tout ce qu'il pouvait à étant donné les circonstances dans lesquelles il devait travailler. Mourinho a passé deux saisons et demie à Old Trafford avant d'être licencié en décembre 2018 et remplacé par Ole Gunnar Solskjaer.

Le technicien portugais a remporté plusieurs trophées lors de son passage à United, en remportant la et la en 2016-17, ainsi que le Community Shield en 2016.

Mourinho a échoué en , Champions League et , terminant deuxième du championnat et finaliste de la FA Cup en 2017-18. Avant le match de Tottenham à Old Trafford contre Man Utd dimanche, Mourinho a déclaré qu'il n'aurait pas pu faire plus pendant son mandat à la tête des Red Devils.

"Les fans savent que j'ai donné tout ce que je pougais, a-t-il assuré. J'ai gagné ce qui était possible de gagner, je n'ai pas gagné ce qui n'était pas possible de gagner. J'ai tout donné, j'ai donné ma vie au club et mon professionnalisme, comme je le fais toujours.

"En interne, j'ai eu beaucoup d'amis pour la vie, beaucoup de gens extraordinaires que j'ai rencontrés au club. Je n'ai que des bons sentiments, des sentiments que je devrai oublier 90 minutes parce que pendant 90 minutes, ils veulent gagner, je veux gagner, c'est ça le football."

Mourinho a également insisté sur le fait qu'il n'allait pas à Old Trafford avec un quelconque désir de vengeance.

"Une vengeance ? J'ai gagné tant de fois à Old Trafford en tant qu'entraîneur de Man Utd et en tant qu'entraîneur de l'adversaire. Une vengeance pour quoi ? Personne ne m'a maltraité là-bas, tout le monde était si gentil avec moi", a dit le Portugais.

Tottenham a vu arriver vendredi l'attaquant Carlos Vinicius en prêt de pour la saison, avec une option d'achat. Vinicius rejoint Gareth Bale, Sergio Reguilon, Matt Doherty, Pierre-Emile Hojbjerg et Joe Hart comme nouvelles signatures dans le nord de Londres pour ce mercato. En avance sur la date limite de transfert de lundi, Mourinho s'attend maintenant à voir partir certains joueurs.

"La fenêtre de transfert va dans deux directions et il est possible que nous puissions laisser partir quelques joueurs, il est possible que nous puissions laisser quelques jeunes joueurs partir et faire l'expérience du jeu", a-t-il déclaré.

"Il est certain que nous n'allons pas garder tous les joueurs de l'équipe au-delà du nombre normal. J'aime travailler normalement avec une équipe de 22 joueurs plus les gardiens et nous ne serons pas loin de ce nombre."