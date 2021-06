Mourinho : "J'ai gagné 25 trophées et demi"

L'entraîneur de l'AS Roma a guidé les Spurs vers la finale de Carabao Cup à Wembley, mais a été limogé quelques jours avant la finale perdue.

José Mourinho affirme qu'il a remporté "25 trophées et demi" au cours de sa carrière d'entraîneur – la moitié provenant du fait d'avoir guidé Tottenham vers la finale de la Coupe Carabao la saison dernière, avant d'être limogé quelques jours avant le match. L'entraîneur portugais, qui dirigera l'AS Roma la saison prochaine, a officiellement remporté 25 titres au cours d'une brillante carrière avec Porto, Chelsea, l'Inter, le Real Madrid et Manchester United.

Il a emmené les Spurs en finale de la Coupe de la Ligue en 2020-21, mais a été licencié six jours avant le match au milieu d'une mauvaise série de résultats en Premier League, et ils ont ensuite perdu la finale de Carabao Cup à Wembley 1-0 contre Manchester City sous la direction de l'entraîneur par intérim, Ryan Mason. Dans une interview accordée à The Sun, José Mourinho a déclaré: "Donc, si vous voulez que je sois proactif maintenant, vous pouvez me demander: "Combien de trophées avez-vous remporté dans votre carrière ?"

"Je vais vous dire 25 ans et demi. Le demi est la finale que je n'ai pas joué avec Tottenham. Vous demandez aux gars qui ont joué beaucoup de finales et tout le monde vous dira : "jouer une finale est un rêve" et peu importe que ce soit la première finale ou la numéro 20 ou la numéro 50, une finale est toujours un rêve. Une finale à Wembley, c'est plus qu'un rêve, j'ai joué le premier sur le nouveau Wembley et à chaque fois que j'y vais, c'est plus qu'un rêve et avoir une chance de gagner un trophée avec un club qui n'en a pas beaucoup bien sûr, c'était un double rêve", a ajouté le Portugais.

"Je suis le genre de gars qui quand je ferme la porte d'un club, je bouge et je souhaite juste du bien aux gens, mais de façon amusante je dirais que j'ai 25 titres et demi parce que c'est quelque chose qui marque ma carrière de ne pas avoir le droit de jouer une finale pour laquelle j'ai gagné le droit d'y aller", a ajouté l'ancien technicien de Tottenham, visiblement frustré de ne pas avoir eu la chance jusqu'au bout d'offrir un titre aux Spurs.

L'entraîneur de 58 ans a été nommé à la tête de Tottenham pour remplacer Mauricio Pochettino dans l'espoir qu'il pourrait mettre fin à la longue période de disette pour le club sans le moindre trophée remporté - pour finalement repartir les mains vides après seulement 17 mois sur le banc de touche du club londonien. Après avoir pris un bon départ pour sa première campagne complète à la tête du club qui semblait mettre les Spurs dans la course au titre de Premier League, les mauvais résultats ont commencé à s'enchaîner.

José Mourinho n'a pas réussi à entraver cette spirale négative et a été relevé de ses fonctions, après une défaite choc en Ligue Europa contre le Dinamo Zagreb qui a très probablement joué un grand rôle dans la décision de se séparer du Portugais avant même la fin de saison. Finalement, sous Ryan Mason, les Spurs se sont classés septièmes de Premier League se qualifiant pour la première UEFA Conference League la saison prochaine.