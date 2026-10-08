Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a expliqué avec humour son agacement vis-à-vis de l'ancien entraîneur du club, l'Italien Carlo Ancelotti, qui dirige actuellement la sélection du Brésil.

Le journal AS a publié certaines des déclarations de Mourinho, lors de son entretien avec le journal Corriere dello Sport.

Mourinho a déclaré : « Ancelotti est formidable. Il voulait parler à Vinicius, il voulait avoir des nouvelles de Rodrygo, savoir comment son niveau évoluait, et comment se déroulait la progression de Militao. »

Il a poursuivi : « Endrick était lui aussi blessé à ce moment-là, et il m'a demandé la permission de venir ici. Mais tu es fou, Carlo ! Mais ça aussi, c'est Carlo. »

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Il a ajouté en plaisantant : « Carlo, j'en ai assez de toi. Chaque jour, je marche dans le couloir et je trouve des photos d'Ancelotti ici et là. J'en ai vraiment assez de toi. »

Au sujet de sa relation avec son ancien club, la Roma, il a commenté : « Mon départ m'a brisé le cœur. Il n'y a pas, et il n'y aura jamais, un seul mot de ma part contre la Roma ou le propriétaire du club. Quand je pars, je pars avec la conscience tranquille et le sentiment qu'elle restera toujours ma maison. »

Il a expliqué : « Le jour où je suis arrivé, des milliers de personnes étaient présentes pour m'accueillir, alors que je n'avais encore rien fait. Je ne le mérite pas, mais c'est ça, la Roma. »

Il a insisté : « Je me suis battu pour les supporters, j'ai tout donné, et nous avons remporté un titre comme la Ligue Europa Conférence, un titre d'une immense importance pour un club qui ne décroche pas beaucoup de victoires et de trophées. »

Il a conclu : « Retourner à la Roma mercredi prochain en Ligue des champions ? Je dois me préparer psychologiquement, car ce sera la première fois que je m'y rendrai sans le soutien des supporters giallorossi. Je ne m'attends pas à des chants ni à des banderoles, mais à beaucoup de respect. »