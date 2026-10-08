Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, s'est exprimé sur sa relation avec les arbitres, en particulier après la polémique du derby, qui s'est soldé par une défaite des Merengue 1-2.

Le journal AS a publié les déclarations de Mourinho, lors de son entretien avec le journal Corriere dello Sport, où il a dit : « Ma relation avec les arbitres ? Je ne pense pas que le problème vienne de ma personne. Le problème, c'est la malchance que je rencontre lorsque j'arrive dans un club donné. »

Il a poursuivi : « J'ai vécu ici, au Real Madrid, la phase importante de l'affaire Negreira. Personne n'était au courant, mais nous l'avons vécue. C'est arrivé. »

Il a insisté : « Je suis parti après, et maintenant tout le monde est au courant. Mais je pensais à autre chose : en Turquie, après un grand scandale turc, ce genre de situations m'arrivait souvent. »

Mourinho s'est souvenu des détails de son retour au Real Madrid, en disant : « D'habitude, il y a d'abord un contact, puis le vacarme commence lorsqu'il y a déjà quelque chose de concret. Mais ici, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Le vacarme a commencé alors qu'il n'y avait aucun contact. J'étais à Benfica, heureux. C'est un club particulier pour moi, et il se trouve à 10 minutes de chez moi, une chose qui ne m'était pas arrivée depuis 20 ans. »

Il a signalé : « Le club avait besoin d'un changement radical. Je pensais que j'y resterais en vertu de mon contrat de trois ans. Puis le vacarme a commencé. J'ai été surpris, mais je n'y ai pas accordé d'importance. Je me suis dit : juste une rumeur. »

Il a souligné : « Le Real Madrid avait changé d'entraîneur en milieu de saison, puis Arbeloa est arrivé. Les résultats n'étaient pas encore connus, et le vacarme a commencé. Mais personne ne m'a rien dit. Lorsque les rumeurs ont commencé, je me suis dit que cela ne pouvait pas être vrai. Je n'ai jamais pensé que cela puisse être réel. »

Au sujet de l'incident entre Prestianni et Vinicius, il a commenté : « C'était un point sensible et très difficile pour nous, car Prestianni a finalement été suspendu, et non pas pour racisme. J'ai été victime de l'opinion publique, et principalement de nombreux opportunistes, à cause d'une situation complètement hors de contrôle. »

Il a ajouté : « Vous avez un joueur qui dit que ce n'est pas vrai. Et personne n'a de preuve que c'est vrai. Vous ne pouvez pas prendre position. Et quoi que vous disiez, l'opinion publique aura toujours tort. Ce qui me plaît vraiment à la fin de cette histoire, c'est que, d'un côté, il y avait un garçon formidable, et de l'autre, il y avait un garçon parfait. »



