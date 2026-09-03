José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a adressé un message à Manuel Pellegrini, son homologue du Real Betis et son adversaire lors du prochain match de la Liga espagnole, empreint d'une certaine réconciliation après les différends qui avaient opposé les deux hommes par le passé.

Mourinho s'apprête à diriger le Real Madrid face à son hôte, le Real Betis, demain vendredi en soirée lors de la quatrième journée de la Liga, avant d'entamer son parcours en Ligue des champions mardi par une confrontation de haut niveau contre l'Inter Milan.

Interrogé sur les différends entre lui et Pellegrini, Mourinho a déclaré : « Je ne reproche rien à personne, car nous ne pouvons pas revenir en arrière. Mais parfois, on prononce des mots puis on se sent bête, on se rend compte qu'on a eu tort. »

Il a ajouté, lors de la conférence de presse dont le journal « AS » a rapporté les détails ce jeudi : « J'ai dit par le passé des choses très stupides à son sujet, et j'en ai bien payé le prix par la suite. »

Mourinho a évoqué des résultats obtenus durant sa période à Chelsea qui ont pesé dans la course au titre de Premier League anglaise remporté par Pellegrini avec Manchester City, avant de revenir sur une autre situation qui les avait réunis lors d'un match amical entre le Betis et la Roma.

Il a déclaré : « Lors d'un des matches amicaux entre le Betis et la Roma, à cause de décisions arbitrales, nous nous sommes retrouvés à jouer à sept joueurs. Pellegrini a dit qu'ils ne chercheraient pas à nous écraser, et ils ont laissé le score tel qu'il était, soit environ 3-1. Ils auraient pu inscrire 8 buts. »

Il a conclu : « C'est un grand entraîneur et un exemple en tant que personne, et je l'apprécie beaucoup. Demain, il y aura une accolade avant et après le match, puis nous entamerons la confrontation. »

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Au sujet de la confrontation face au Real Betis, Mourinho a assuré que son équipe est appelée à livrer une grande prestation afin de revenir avec le résultat escompté.

Il a déclaré : « Nous devons être une grande équipe, sinon nous ne gagnerons pas. Le Betis est une très bonne équipe, et les derniers résultats du Real Madrid là-bas confirment à quel point il est difficile d'y décrocher une victoire. Si tu veux l'emporter, tu dois être à ton meilleur niveau, il n'y a pas d'autre choix. »

Je regarderai le championnat américain pour Messi

L'entraîneur du Real Madrid a abordé le sujet de Lionel Messi, la star de l'Inter Miami américain, après sa retraite internationale avec la sélection argentine.

Il a déclaré : « Parler de Messi est une chose compliquée, il n'y a pas grand-chose à dire, et il n'existe pas de mots pour décrire sa qualité en tant que joueur. »

Il a ajouté : « Il est arrivé à la Coupe du monde à l'âge de 38 ou 39 ans, et nous avons vu ce qu'il a produit. C'est l'un de ces joueurs qui vont te manquer. Nous serons peut-être contraints de regarder certains matches du championnat américain pour profiter de ses dernières années, même si c'est un championnat que je n'apprécie pas beaucoup. »

Il a poursuivi : « Il y a des joueurs qui te manquent toujours, et Messi est l'un de ces joueurs pour notre génération. »

Une chance permanente pour les talents de l'académie

Mourinho a assuré que les joueurs de l'académie du Real Madrid auront des occasions durant la saison, compte tenu de la densité des matches, des blessures et des suspensions.

Il a déclaré : « Nous les suivons tous avec beaucoup d'intérêt, même ceux qui ne se sont pas entraînés directement avec moi. Un travail remarquable a été accompli ces dernières années, et le résultat est la montée de joueurs vers l'équipe première, en plus des sommes importantes que le Real Madrid a récoltées grâce aux transferts de certains joueurs. »

Il a ajouté : « Au fil de la saison, avec les suspensions et les blessures, les occasions viendront toujours. Je les connais désormais mieux, et nous avons un contact quotidien avec les responsables de l'académie. Je ne peux pas tous les intégrer, mais ils peuvent tous rêver d'atteindre l'équipe première. »

Il a également confirmé que le jeune arrivant Sergio Martínez figurera dans la liste de l'équipe face au Betis, aux côtés d'un certain nombre de joueurs de l'académie, estimant que leur présence avec l'équipe première représente une étape importante dans leur développement.

Modric et un transfert inabouti

Mourinho s'est remémoré ses souvenirs avec la star croate Luka Modric, soulignant que le recruter à une époque antérieure avait été chose difficile en raison des négociations avec la direction de son club.

Il a déclaré : « Nous le voulions beaucoup, mais négocier avec Levy était quasiment impossible. Nous suivions le dossier durant notre séjour aux États-Unis, un jour il était proche de signer, le lendemain non, puis l'affaire repartait de nouveau. »

Il a ajouté : « Le Real Madrid était sur le point de dire que c'était impossible, mais le joueur voulait venir. C'était le joueur idéal, car il peut évoluer au poste de 6, de 8 ou de 10. »

Mourinho a conclu ses propos avec un sourire : « Vous m'avez tué pendant plusieurs mois, mais ensuite Modric a fait taire tout le monde. »

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