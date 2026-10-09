Mourinho : J'ai de bonnes relations avec tous les clubs que j'ai entraînés, sauf un

Le Portugais José Mourinho, actuel entraîneur de Benfica, a révélé le seul club avec lequel il n'a pas ressenti de lien humain particulier au cours de sa carrière d'entraîneur, soulignant que son expérience avec le club anglais de Tottenham a été totalement différente du reste de ses étapes.

Dans un long entretien accordé au quotidien italien « Corriere dello Sport » et rapporté par « Mundo Deportivo », Mourinho a affirmé qu'il entretient de bonnes relations avec la plupart des clubs qu'il a dirigés, comme Benfica, Porto, Chelsea, l'Inter Milan, Manchester United, l'AS Roma et Fenerbahçe, à l'exception de Tottenham.

Mourinho a dirigé Tottenham entre novembre 2019 et avril 2021, avant de rejoindre ensuite la Serie A italienne par la porte de l'AS Roma.

L'entraîneur portugais a expliqué que le fait que sa période avec le club londonien ait coïncidé avec la pandémie de coronavirus a eu un impact majeur sur son expérience, en raison de l'absence du public pendant de longues périodes et de l'absence de contact direct avec les supporters.

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Mourinho a déclaré à propos de son expérience avec Tottenham : « Cette période a coïncidé avec la pandémie de coronavirus. Il n'y avait aucun contact humain. Le stade était presque vide la plupart du temps. Nous avons disputé deux ou trois matches en présence du public, puis nous avons joué nos matches sans public, et sans la moindre interaction. Je n'ai pas ressenti ce lien avec Tottenham. »

Mourinho dévoile les coulisses de son rapprochement avec le Real Madrid

Mourinho a également évoqué les coulisses de l'association de son nom à l'entraînement du Real Madrid, alors qu'il était à la tête de Benfica, précisant que ce qui s'est produit est allé à l'encontre de ce qui est habituel dans ce type de négociations.

Il a déclaré : « D'habitude, les choses commencent par des contacts, puis le bruit et les rumeurs apparaissent sur la base de ces contacts, mais dans ce cas, c'est exactement l'inverse qui s'est produit : le bruit et les rumeurs ont commencé avant le moindre contact. »

Il a ajouté : « J'ai été surpris par cette affaire. Personne ne m'avait parlé, et je me suis dit : ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais pensé que cela pouvait être réel. »