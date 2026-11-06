Mourinho ironise sur la décision de la Liga : elle rendra les stars du Real plus en forme

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a exprimé son inquiétude avant d'affronter Valence au stade de Mestalla, insistant sur la difficulté de la rencontre compte tenu des circonstances que traverse son équipe, après avoir disputé un match éprouvant face à l'AEK Athènes en Grèce.

Mourinho a déclaré, lors de la conférence de presse d'avant-match face à Valence : « Ce match est l'un des plus difficiles de tout le championnat espagnol. »

Le technicien portugais a ajouté : « L'entraîneur de Valence est extrêmement difficile à jouer, il possède une grande expérience, il sait ce qu'il veut et il a une philosophie claire dans son travail avec les équipes. Ce sera donc un match très compliqué. J'ai peur du match de demain, et je dis "peur" entre guillemets. »

L'avertissement de Mourinho s'est accompagné d'une réflexion sur l'équilibre entre le besoin de repos des joueurs et leur obligation de rejoindre leurs sélections nationales à l'occasion de la prochaine trêve internationale. Il a précisé : « L'équipe nationale n'est pas mon problème, et cela ne me préoccupe absolument pas qu'un joueur ait l'honneur de représenter son pays. Mon problème à moi, c'est le match de demain, face à une équipe qui est prête, qui a disposé d'une semaine complète pour préparer la rencontre et qui est dirigée par un entraîneur qui ne se soucie pas de la manière dont son équipe va jouer. »

Rester au centre d'entraînement et une critique ironique envers la Liga

Dans le même contexte, Mourinho a révélé avoir eu recours à certaines mesures pour aider ses joueurs à récupérer, après le retour de Grèce, déclarant : « Nous sommes arrivés à trois heures du matin, mais nous sommes restés à Valdebebas, et aucun joueur n'est rentré chez lui, afin de gagner deux heures de sommeil supplémentaires. »

À propos de l'état physique des joueurs, il a affirmé : « Les indicateurs qui me sont parvenus sont positifs, et il n'est pas nécessaire d'exagérer en dramatisant les choses. »

Le technicien portugais a profité d'une question sur les dispositions de repos accordées aux joueurs pour adresser une critique ironique à la Ligue de football espagnole, en raison de la tenue du match le samedi, déclarant : « Konaté et Huijsen joueront demain. Et grâce à la décision de disputer le match le samedi, les joueurs qui rejoindront leurs sélections seront en pleine forme, et je leur accorderai une journée de repos. »

Valverde, un capitaine d'un genre particulier

Le Real Madrid est revenu d'Athènes avec une nouvelle conviction concernant la polyvalence de Fede Valverde et sa capacité à apporter un plus à différents postes, sans oublier son évolution sur le plan du leadership en tant que capitaine de l'équipe.

Mourinho a dit du joueur : « Je ne peux pas le comparer à ce qu'il était la saison dernière, car je ne le connaissais pas à l'époque. C'est un professionnel formidable, un ami pour ses coéquipiers, et il n'a pas besoin d'être une voix présente à chaque seconde, mais il est toujours là comme un exemple pour tous. Le fait de lui avoir remis officiellement le brassard de capitaine lui a donné un sentiment de responsabilité, car porter le brassard de capitaine du Real Madrid n'est pas une chose facile. »

Sa position sur l'annulation de la journée après le décès de Jesús de Miguel

Mourinho a été interrogé sur sa position concernant la demande d'annulation des matchs de la journée, après le décès tragique de Jesús de Miguel.

Le technicien portugais a déclaré : « D'après les informations qui me sont parvenues, il y aura un bel hommage, et je considère que cela revêt une signification importante. S'il était possible de parler avec Jesús et de lui poser la question, ce serait la décision idéale, mais comme c'est impossible, seuls sa famille et ses coéquipiers peuvent répondre à ce que Jesús aurait préféré : souhaitait-il qu'il n'y ait pas de matchs de football, ou bien qu'on se souvienne de lui à travers un bel hommage complet rendu par l'ensemble du football espagnol ? »