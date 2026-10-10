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imago-sport-1083634105.jpgPressinphoto
Loai Mohamed
Traduit par

Mourinho inflige un nouveau coup à Diaz et Diomande, et tranche sur le cas Valverde

Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
LaLiga
J. Mourinho
B. Diaz
Yan Diomandé
Espagne
Portugal
Maroc
Côte d’Ivoire

Dévoilée : la composition probable du Real Madrid face à Villarreal

Le Real Madrid se prépare à disputer un match important face à Villarreal, ce samedi soir, dans le cadre du championnat d'Espagne, une rencontre lors de laquelle le club madrilène cherche à retrouver son équilibre et à dissiper les doutes entourant son niveau, tout en évitant de voir l'écart se creuser avec le Barça, qui affronte Getafe plus tôt dans la journée au Camp Nou.

Selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », José Mourinho devrait s'appuyer sur un onze de départ compétitif, mené par Thibaut Courtois dans les buts, avec devant lui Marc Cucurella et Denzel Dumfries sur les côtés, aux côtés d'Antonio Rüdiger et Ibrahima Konaté dans l'axe de la défense.

La participation de Konaté était incertaine en raison de douleurs au genou dont il souffre, mais il a finalement intégré la liste de l'équipe, avec des prévisions quant à sa présence dans le onze de départ.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
Bétis SévilleBétis SévilleBET
751197+216
N
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
FC SévilleFC SévilleSEV
7412109+113
D
V
V
N
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
N
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
N
D
N
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
N
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
N
N
V
V
D
11
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
8224111108
N
D
D
V
N
12
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
N
N
D
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
N
V
D
V
D
14
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
N
D
D
D
V
15
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
N
N
N
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
N
V
N
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
N
D
D
19
MalagaMalagaMAL
8044413-94
N
D
D
N
N
20
FC ValenceFC ValenceVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

Au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni devrait évoluer à son poste habituel, aux côtés de Bernardo Silva, qui n'a pas beaucoup joué avec la sélection du Portugal durant la trêve internationale et pourrait apporter un plus au niveau de la circulation du ballon et du jeu collectif.

Quant à la ligne d'attaque, Jude Bellingham devrait se charger de jouer en soutien de l'attaquant, avec Vinicius Junior sur le côté gauche et Kylian Mbappé en pointe, tandis qu'Arda Güler occuperait vraisemblablement le flanc droit.

Selon la composition probable, Federico Valverde débutera sur le banc par mesure de précaution, tandis que Yan Diomande ne commencera pas la rencontre comme titulaire, malgré son arrivée au Real Madrid cet été en provenance de Leipzig pour 146 millions d'euros. Le Marocain Brahim Díaz devrait lui aussi prendre place sur le banc.

La composition probable du Real Madrid face à Villarreal

Gardien de but : Courtois.

Ligne défensive : Cucurella, Konaté, Rüdiger, Dumfries.

Milieu de terrain : Tchouaméni, Bernardo Silva, Bellingham.

Ligne offensive : Vinicius Junior, Arda Güler, Mbappé.

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