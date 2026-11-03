José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a affirmé qu'il avait besoin de 3 ans pour mener l'équipe vers « la perfection », soulignant que Federico Valverde continuerait à jouer à plus d'un poste selon les besoins de l'équipe.

Mourinho a évoqué plusieurs dossiers sportifs, parmi lesquels la multiplicité des options offensives, la progression d'Arda Güler et la difficulté d'affronter l'AEK Athènes.

Les déclarations du technicien portugais sont intervenues lors de la conférence de presse qu'il a tenue ce mardi, en préparation de la rencontre face à l'AEK Athènes grec, prévue demain mercredi, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Europe.

Mourinho : Valverde jouera à n'importe quel poste dont le Real Madrid a besoin

Mourinho a abordé le maintien de Valverde au poste d'arrière latéral, assurant être satisfait de la prestation du joueur dans ce rôle, mais soulignant dans le même temps que l'équipe avait besoin de lui au milieu de terrain, compte tenu du nombre limité d'options disponibles à ce poste.

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Il a déclaré, dans des propos rapportés par le journal espagnol « AS » : « Je vois Valverde comme un joueur extrêmement important pour l'équipe. Le fait d'être le capitaine du Real Madrid l'amène à voir les choses sous un autre angle. Quand tu es capitaine, tu dois être différent, c'est une responsabilité, et je pense que cela le rendra prêt à jouer à n'importe quel poste dont son équipe et ses coéquipiers ont besoin. C'est cela, un capitaine pour moi, et c'est pourquoi je suis convaincu que jouer à n'importe quel poste ne posera pas de problème à Fede. »

Ces mots pourraient peut-être mettre Valverde dans l'embarras, d'autant plus que l'Uruguayen avait déjà exprimé son agacement d'avoir changé de poste la saison dernière.

Il a ajouté : « L'effectif a été construit autour de la présence de Valverde au milieu de terrain, ce qui signifie que nous n'avons pas un grand nombre de joueurs à ce poste. Nous avons Tchouaméni, Camavinga, Bernardo et Thiago Pitarch, et c'est à peu près tout. C'est pourquoi je suis sûr que Valverde reviendra aussi jouer au milieu de terrain. »

Il a poursuivi : « Suis-je content de le voir évoluer au poste d'arrière latéral ? Oui. Et l'équipe est-elle meilleure de ce côté avec sa présence ? Oui. Nous aimons tous le voir au poste d'arrière latéral, mais il aura aussi besoin de jouer au milieu de terrain. »

Des options offensives multiples : Mourinho désigne le meilleur sur le flanc gauche

Au sujet de la possibilité de voir Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Yan Diomande jouer ensemble face à l'AEK Athènes, et de savoir s'il leur attribuerait des postes fixes, Mourinho a mis en avant le fait de disposer de nombreuses options offensives, indiquant que Brahim Diaz et Endrick figuraient parmi les noms capables d'occuper plus d'un poste.

Il a déclaré : « Vous oubliez aussi Brahim et Endrick. Nous avons ici beaucoup de joueurs de qualité. Pour moi, avoir un grand nombre de joueurs n'est jamais un problème. »

Il a précisé : « Diomande peut jouer sur les ailes, Brahim aussi, et Endrick peut jouer à droite comme à gauche. Mais Vinicius est le joueur le plus à l'aise pour évoluer sur l'aile gauche, et cela, nous le savons bien. »

Mourinho reporte son évaluation d'Arda Güler

Interrogé sur la question de savoir si la progression d'Arda Güler l'avait hissé au rang des joueurs de la catégorie supérieure, le technicien portugais s'est contenté d'une réponse brève, expliquant que le joueur ne serait pas disponible pour la rencontre face à l'AEK Athènes.

Il a dit en plaisantant : « Il est forfait pour le match de demain. Reposez-moi la question vendredi (avant le match contre Valence en Liga). »

Mourinho évoque un chiffre historique pour mettre en garde le Real Madrid

Mourinho a insisté sur la difficulté d'affronter l'AEK Athènes, estimant que plusieurs facteurs faisaient de ce match un test complexe, à commencer par la force de l'adversaire et les conditions de jeu en Grèce, jusqu'à la motivation supplémentaire que gagnent les équipes lorsqu'elles affrontent le Real Madrid.

Il a déclaré : « C'est une affaire de plusieurs facteurs. Ce sont des champions, et nous avons affronté beaucoup de champions au cours de ces huit matchs. La Grèce est toujours difficile, et le Real Madrid, roi de l'Europe, n'a signé qu'une seule victoire en 8 déplacements en Grèce. »

Il a ajouté : « J'ai joué ici deux fois il y a bien des années, et je sais à quel point il est difficile de jouer dans une telle ambiance. Ils ont aussi un calendrier de matchs très difficile en Ligue des champions, et ils considèrent certainement que jouer à domicile représente leur meilleure chance d'engranger des points. »

Il a poursuivi : « Chaque adversaire qui voit le maillot blanc en face de lui se motive énormément. C'est un match où nous devrons être au sommet de notre concentration et de notre préparation, et si nous ne le sommes pas, nous ne gagnerons pas. »

3 ans pour atteindre la perfection !

En conclusion de la conférence de presse, Mourinho a été interrogé sur le temps dont le Real Madrid avait besoin pour atteindre la perfection avec lui, après avoir passé près de 4 mois avec l'équipe. Sa réponse est venue, concise et catégorique : « Trois ans. Trois saisons. »

Il convient de rappeler que Mourinho a signé en début de saison un contrat de 3 ans, ce qui signifie son maintien à la tête de la direction sportive de la Maison Blanche jusqu'en juin 2029.