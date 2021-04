Mourinho : "Ferguson ne serait pas d'accord avec Solskjaer"

Le manager de Tottenham pense que Ferguson serait de son côté dans le débat suite aux commentaires de l'actuel entraîneur des Red Devils.

L'entraîneur de Tottenham, José Mourinho, estime que la légende de Manchester United, Sir Alex Ferguson, ne serait pas d'accord avec l'attitude d'Ole Gunnar Solskjaer vis-à-vis des trophées.

Les Red Devils n'ont plus soulevé de trophée depuis l'époque de Mourinho, qui a remporté l'Europa League et la Coupe de la Ligue, et leur dernier succès en Premier League remonte à la dernière année du mandat de Ferguson, en 2013.

L'actuel manager des Red Devils, Solskjaer, a minimisé l'importance de mettre fin à la disette de son équipe, en disant que les succès dans les compétitions de coupe sont "plus une question d'ego de la part des autres managers".

Mais Mourinho n'est pas du même avis et pense que le meilleur manager de l'histoire des Red Devils serait de son côté dans ce débat.

"C'est son opinion. Je suis sûr que son grand patron Sir Alex avait une opinion différente à ce sujet. Mais je respecte ce que Solskjaer pense. Je pense différemment", a déclaré Mourinho lorsqu'il a été interrogé sur les commentaires de Solskjaer.

"La liberté de penser, la liberté d'idées, et si c'est ce qu'il pense, cela me convient. Ce n'est pas un problème pour moi, il ne manque de respect à personne. Mais je répète que je crois que son grand patron, et le plus grand de l'histoire de la Premier League, a un point de vue différent par rapport à cela."

Après avoir remporté trois titres de première division écossaise et quatre coupes d'Écosse avec Aberdeen, Ferguson a pris les rênes d'Old Trafford en 1986 et a remporté pléthore de trophées au cours de ses 27 années de règne.

En plus de 13 titres de Premier League, l'Écossais a mené United à deux couronnes en Ligue des champions, cinq FA Cups et quatre Coupes de la Ligue, entre autres.

L'ancien attaquant de United, Solskjaer, a été nommé patron de United en 2018 lorsqu'il a remplacé Mourinho à la tête du club. Son équipe est actuellement deuxième de la Premier League et se trouve à 14 points de Manchester City.

Bien qu'ils soient déjà éliminés des FA et Carabao Cups, ils sont toujours en course pour remporter la Ligue Europa, après avoir battu Grenade 2-0 lors du match aller de leur quart de finale jeudi.