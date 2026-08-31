Mourinho fait ses adieux à Messi : ta carrière restera dans les mémoires, et ton absence affectera le Mondial

Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a réagi à l'annonce de Lionel Messi, star de l'Inter Miami et légende du Barça, après que ce dernier a fait part de sa retraite internationale.

Messi a écrit, dans un communiqué officiel publié sur son compte Instagram : « Après tout ce temps écoulé depuis le match final, et après une longue réflexion, je veux annoncer à tous que j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière en sélection. »



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Il a ajouté : « Ce fut une décision douloureuse, qui me fait encore mal au plus profond de moi, mais je sais que le moment est venu. Je vous jure que j'ai toujours tout donné, pas seulement au cours de ces dernières années où nous avons tout gagné, mais aussi avant cela. J'ai toujours combattu et donné tout ce que j'avais pour ce maillot, pour vous rendre heureux et vous faire ressentir la fierté d'être argentins à travers le football. »

Mourinho a écrit en commentaire du post de Messi : « Félicitations pour une carrière internationale magnifique et inoubliable. La prochaine Copa América et la prochaine Coupe du monde ne seront plus les mêmes sans toi. »



