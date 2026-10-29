Mourinho façonne un nouveau défenseur : Huijsen abat le mur du doute dans les grands rendez-vous

Le jeune défenseur du Real Madrid Dean Huijsen avait besoin d'une nouvelle grande soirée pour faire taire les sceptiques. Si sa qualité dans le maniement du ballon et son potentiel pour devenir l'un des meilleurs défenseurs d'Europe ne faisaient aucun doute, ses performances dans certains matchs décisifs avaient suscité quelques inquiétudes.

Le derby disputé récemment face à l'Atlético Madrid et plusieurs Clásicos avaient renforcé ces doutes, finalement dissipés au Camp Nou dimanche dernier. Là-bas, le défenseur central a livré une prestation exceptionnelle et prouvé qu'il était lui aussi prêt à rivaliser au plus haut niveau, comme l'a rapporté le journal « Marca »

Huijsen est considéré comme l'un des joueurs les plus en vue du Real Madrid lors de sa victoire (2-1) sur le Barça, par sa puissance dans les duels, sa détermination en défense et sa concentration tout au long des quatre-vingt-dix minutes. Il a offert la prestation que son entraîneur José Mourinho recherchait : un match complet, du genre à renforcer la confiance d'un défenseur central et à changer le regard porté sur lui.

Huijsen abat le mur du doute

Les chiffres confirment ces impressions, puisque Huijsen a terminé la rencontre avec 10 dégagements, 16 interventions défensives et 4 interceptions. Et face au pressing intense du Barça à plusieurs reprises, le défenseur espagnol a tenu sa position, bien géré le timing de ses interventions et agi avec fermeté lorsque cela était nécessaire.

Il a également réussi 37 passes sur 45 (soit 83 % de précision), dont sept pour percer les lignes défensives, ce qui témoigne de sa contribution à la construction des attaques, un autre domaine dans lequel il a excellé.

Le rôle de Huijsen ne s'est pas limité à la défense : sa capacité à lancer les attaques avec fluidité a permis au Real Madrid de trouver des solutions lorsque le pressing du Barça entravait ses passes. Il savait quand effectuer des passes courtes et quand chercher une autre manière de franchir la première ligne défensive adverse, ce qui a aidé l'équipe à souffler dans les moments de forte pression.

Ce mélange de solidité défensive et de sérénité dans le maniement du ballon explique pourquoi sa prestation a été bien plus qu'une simple bonne soirée défensive.

Cette affirmation prend une importance particulière au regard de son passé, car les difficultés rencontrées au stade Wanda Metropolitano, en 2025 et 2026, avaient soulevé des doutes sur ses performances sur les plus grandes scènes.

À cela s'ajoutent les irrégularités de la saison précédente, qui l'ont empêché d'atteindre la constance attendue lors de son arrivée au Real Madrid, et qui ont finalement conduit à son exclusion de la liste de la Coupe du monde 2026.

Le rôle de Mourinho

José Mourinho a joué un rôle central dans son évolution, l'entraîneur portugais aidant le défenseur central à gagner en solidité et en puissance défensive sans perdre les qualités qui le distinguent offensivement. Huijsen semble plus en phase avec un système qui exige une grande concentration, beaucoup d'ardeur et une capacité à rivaliser sur chaque attaque. Il dispose encore d'une marge de progression, mais il commence à traduire ses capacités en une prestation plus constante et plus aboutie.

Ainsi, son niveau actuel renforce sa place dans la défense du Real Madrid et, alors qu'Éder Militão approche de la fin de sa période de convalescence pour retrouver sa forme physique, le duo formé par Ibrahima Konaté et Dean Huijsen s'impose comme le choix préféré de Mourinho. Le Clásico a confirmé la justesse de ce choix et offert un grand coup de pouce moral à l'Espagnol, qui a trouvé l'occasion d'asseoir sa place dans l'équipe durant cette phase décisive de la saison.