José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a défendu Kylian Mbappé dans le contexte de la polémique entourant sa récente affaire liée à la Chine et à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour falsifier des images de visages, saluant la manière dont il a géré le sacre de Harry Kane au Ballon d'Or 2026, avant de clarifier sa position sur Vinicius Junior et son avenir dans le onze de départ de la Maison blanche.

Lors de la conférence de presse tenue ce samedi, avant la rencontre face au Racing Santander demain dimanche en championnat d'Espagne, Mourinho a affirmé se sentir serein quant à la réaction de son club et de sa star française face à cette affaire avec la Chine.

Le technicien portugais a déclaré, dans des propos rapportés par le quotidien espagnol « AS » : « Ce que je ressens, c'est de la sérénité, parce que le club auquel j'appartiens est le Real Madrid, et le joueur que j'ai dans mon équipe est Kylian Mbappé. Le Real Madrid et Mbappé ont fait preuve de classe dans leur réaction immédiate, et j'ai le sentiment de les représenter parfaitement. »

Mourinho : Mbappé est très intelligent

À propos de l'état psychologique de Mbappé, et pour savoir si les événements extra-sportifs l'ont affecté, le technicien portugais a répondu : « Non. Kylian est très intelligent et mature, il a une très grande confiance en lui, et en même temps il fait preuve de classe. »

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Il a ajouté, en évoquant la manière dont la star française a géré le sacre de Harry Kane au Ballon d'Or : « Dans la façon dont il a géré la victoire de Harry au Ballon d'Or, je n'ai vu que de la classe et du respect. Il y a une différence entre savoir que l'on est le meilleur, et respecter quelqu'un d'autre qui a beaucoup donné pour remporter un trophée. »

Mourinho a abordé la polémique liée à la Chine, estimant qu'elle reflète l'un des dangers de l'époque actuelle, au vu de la possibilité d'un usage abusif des technologies modernes, expliquant : « C'est l'un des dangers du monde d'aujourd'hui, où le mieux que l'on puisse faire bien souvent est de ne pas ouvrir la bouche, parce qu'il y a des risques qui entourent beaucoup de choses que l'on dit ou que l'on commente. »

Le technicien portugais a salué l'attitude de Mbappé et du club, affirmant que tous deux avaient géré l'affaire avec responsabilité et classe, avant d'ajouter : « De notre côté, c'est terminé. Nous n'avons rien de plus à faire. »

« Vinicius ? Je le veux et j'ai besoin de lui »

Concernant le onze de départ, et la possibilité pour Mourinho de s'appuyer sur Federico Valverde au poste d'arrière latéral, Bernardo Silva au milieu de terrain et l'un des joueurs sur l'aile gauche, l'entraîneur a nié être en train de définir une composition figée ou de réfléchir à la situation de Vinicius Junior de manière individuelle.

Il a déclaré : « Je ne pense pas à la situation individuelle de Vinicius, et je n'ai pas de onze de départ figé. La composition sur laquelle je m'appuie aujourd'hui pourrait être différente dans deux semaines. »

Il a expliqué que la nature du football moderne rend difficile de s'appuyer sur un groupe fixe de joueurs, ajoutant : « Le football d'aujourd'hui n'est pas celui d'il y a 20 ans ; il est devenu plus intense et plus rapide, et les exigences physiques sont bien plus grandes. C'est pourquoi il est devenu très difficile de définir le onze de départ d'une équipe en citant simplement les noms, comme cela se faisait par le passé. »

Mourinho a indiqué qu'il préférait avoir des joueurs aux caractéristiques différentes au milieu de terrain, mais il a insisté sur le fait que cela relevait de sa philosophie de jeu, et non d'un classement des joueurs entre titulaires et remplaçants.

À propos de la situation actuelle de Vinicius, le technicien portugais a déclaré : « La situation de Vinicius est très simple en ce moment ; il ne joue pas en championnat (en raison de la suspension), mais il participe à la Ligue des champions. Et moi, je le veux, je le veux beaucoup. J'espère que cette sanction prendra fin rapidement, parce que je le veux et j'ai besoin de lui. »

Mourinho a toutefois précisé que ses propos ne signifiaient pas garantir le retour du joueur dans le onze de départ dès la fin de la sanction, affirmant : « Cela ne veut pas dire que j'affirme qu'il sera titulaire, mais il ne sera pas non plus un problème. C'est un grand joueur que nous aurons au sein d'un très bon groupe. »

Interrogé pour savoir s'il avait le sentiment que le Real Madrid était devenu plus équilibré en l'absence de Vinicius dans la composition, Mourinho a rejeté cette interprétation, affirmant que son objectif était de bâtir une équipe homogène, que les joueurs soient titulaires ou sur le banc des remplaçants.

Il a conclu en déclarant : « Je vois un groupe qui travaille pour devenir une seule équipe, qu'il s'agisse des joueurs qui participent ou de ceux qui restent en dehors du terrain. Nous travaillons selon un modèle de jeu unifié, en termes de pressing, de placement des lignes et de manière de construire les attaques. Cette équipe progresse, et ensuite tu peux changer deux ou trois joueurs sans qu'elle en soit affectée. C'est cela, l'objectif. »