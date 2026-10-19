José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a tenté de défendre la non-expulsion de son joueur turc Arda Güler lors de la rencontre face à Séville, qui s'est terminée par une victoire des Merengue sur le score de 4-1, dans le cadre de la neuvième journée de Liga.

Selon le journal Sport, Mourinho, qui s'est plaint à de nombreuses reprises des arbitres, devait couvrir ce qui s'était produit, et il l'a fait en protestant qu'aucune image claire ne justifiait l'expulsion de Güler.

En conférence de presse, Mourinho a déclaré : « Je veux éviter de commenter les déclarations de Luis García Plaza, l'entraîneur de Séville, et non l'action elle-même. »

Il a poursuivi : « Personne n'a pu me montrer ce qu'on dit qui s'est passé, et je n'ai pas une seule image. J'ai demandé des images à la télévision et à mes analystes, qui disposent de la caméra tactique. Je n'ai pas pu voir la moindre image montrant ce dont ils parlent et qui a provoqué la colère de Luis García. Je n'ai rien pu voir. »

Il a ajouté : « Je vous le dis en toute sincérité : si un jour quelque chose se produit en notre faveur, je n'aurai aucun problème à sortir et à le dire. Je pense que l'inverse nous arrivera bien plus souvent, car c'est le cours naturel des choses. »

Il a insisté : « Je n'ai absolument rien vu. Si quelqu'un me fait parvenir, d'ici samedi, une image claire d'une action que je n'ai pas vue, je serai présent, mais pour l'instant, rien. »

La situation s'est encore aggravée lorsqu'il a attaqué l'entraîneur de Séville, estimant que ses propos n'étaient qu'un prétexte pour éviter de parler de la défaite de son équipe.

Il a expliqué : « Je n'ai pas pensé au Clasico une seule minute aujourd'hui. J'ai pensé à gagner ce match. Je comprends la position de Luis. C'est formidable pour un entraîneur qui a perdu avec quatre buts d'écart d'avoir ensuite l'occasion de répondre à quatre ou cinq questions sur une chose qui ne s'est pas produite. »

Il a souligné : « Est-ce que je crains de perdre Güler à cause d'une suspension ? Quand l'action s'est produite, j'ai regardé la tablette et je n'ai rien vu. » Mourinho est même allé jusqu'à défier les journalistes en demandant : « L'un de vous a-t-il une image qui me ferait voir le carton rouge ? »

Malgré le bénéfice évident que son équipe a tiré des décisions arbitrales, le technicien portugais n'a pas manqué l'occasion de critiquer Barcelone, en déclarant : « Je n'ai pas regardé le match de La Cartuja. J'ai regardé Leipzig contre le Bayern Munich, et je n'ai pas regardé Barcelone. Je vous le jure. Ensuite, certaines choses me sont parvenues, bien sûr, mais cela ne constitue pas non plus une surprise pour moi. C'est un jour de plus au bureau. »

Le carton rouge qui n'a pas été brandi à l'encontre de Güler a évité au joueur turc de manquer le Clasico, mais Mourinho ne veut pas penser à cette confrontation.

Mourinho a conclu : « Nous avons un match de Ligue des champions mercredi. C'est le seul match auquel nous pensons. Je ne perdrai pas une minute à penser au Clasico avant mercredi, à 23h00. »