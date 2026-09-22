Mourinho entre sur le terrain avec un carton rouge : un chiffre historique place le Real face à l'inconnu

José Mourinho fait face à un défi exceptionnel dans sa carrière d'entraîneur avec le Real Madrid, après que son équipe n'a récolté que 15 points lors des 7 premières journées du championnat espagnol, à la suite de sa défaite face à l'Atlético Madrid sur le score de 2-1 dans le derby de la capitale.

Cette défaite a relégué le Real Madrid à 6 points du FC Barcelone, leader du classement, qui a réalisé un sans-faute dans ses matchs jusqu'à présent, avant la première trêve internationale de la saison en cours.

Les données historiques indiquent que Mourinho n'a jamais remporté le titre de champion dans aucune de ses expériences précédentes lorsqu'il a totalisé moins de 16 points lors des 7 premiers matchs de la compétition.

Lors de ses passages précédents, l'entraîneur portugais avait récolté 17 et 19 points à ses débuts avec Porto, tandis qu'il avait totalisé 17 et 21 points avec Chelsea, avant de réaliser 19 points lors de sa deuxième saison avec le club anglais.

Mourinho avait également enregistré 17 et 16 points lors de ses débuts avec l'Inter Milan, tandis qu'il avait récolté 16 points durant sa saison avec le Real Madrid lors de l'exercice 2011-2012.

Ces chiffres montrent que le début de saison actuel, au cours duquel le Real Madrid n'a totalisé que 15 points, représente un scénario que l'entraîneur portugais n'a jamais pu surmonter pour aller décrocher le titre de champion au terme de ses expériences précédentes.

Cependant, l'histoire du Real Madrid elle-même offre des indicateurs plus optimistes, puisque le club a réussi à remporter 9 titres du championnat espagnol depuis le début du siècle actuel, et n'a franchi la barre des 15 points après les 7 premières journées qu'à 4 reprises seulement au cours de ces saisons.

Sur cette base, le total actuel du Real Madrid ne représente pas un précédent historique pour le club dans la course au titre de champion, mais il place l'équipe dans une situation plus complexe en raison de l'écart grandissant avec le FC Barcelone, qui n'a perdu aucun point jusqu'à présent.

La mission de Mourinho se complique avec le recul des chances du Real Madrid et l'augmentation de celles du FC Barcelone dans la course au titre, dans un contexte marqué par le début parfait de l'équipe catalane, face aux résultats en dents de scie obtenus par le Real Madrid lors des premières journées.

La trêve internationale devrait offrir à Mourinho près de 3 semaines pour travailler sur la résolution des problèmes apparus au sein de l'équipe, réorganiser ses cartes et rechercher des solutions susceptibles de l'aider à améliorer les performances et à retrouver l'équilibre avant la reprise du championnat espagnol.

Le Real Madrid reprend son parcours par une confrontation face à Villarreal au stade Santiago-Bernabéu, un match qui représente une occasion importante pour l'équipe de renouer avec le chemin des victoires, de réduire l'écart avec le FC Barcelone et de renforcer sa confiance à l'approche du Clasico.