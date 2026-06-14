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Mourinho entraîne le Real Madrid dans une lutte acharnée contre le Bayern Munich pour un transfert exceptionnel

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Le Real Madrid cherche à renforcer sa défense

Le Real Madrid cherche à renforcer sa défense pour la saison prochaine. Le club a déjà recruté Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries, et est à la recherche d'un défenseur central sur le marché des transferts.

 Selon les dernières informations, José Mourinho aurait même soumis un nouveau nom à la direction madrilène, présidée par Florentino Pérez, en amont de l’ouverture officielle du mercato.

Selon le journal Mundo Deportivo, il s’agirait de Tomás Araújo, le défenseur portugais de 24 ans qui a évolué sous ses ordres à Benfica la saison dernière.

Pour l’instant, le club madrilène n’a entrepris aucune démarche concrète pour recruter le joueur, sans doute en raison de la concurrence féroce sur ce dossier.

Selon le quotidien portugais « Correio da Manhã », le Bayern Munich serait également sur les rangs pour recruter le joueur.

 Selon le quotidien portugais, Benfica aurait déjà prévenu les prétendants que la clause libératoire du joueur s’élève à 80 millions d’euros, et que le club ne fera aucune remise sur ce montant.

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