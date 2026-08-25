Mourinho enflamme le vestiaire du Real Madrid : Courtois annonce le début de la transformation

José Mourinho cherche à capitaliser sur le bon début de saison du Real Madrid en Liga, en demandant à ses joueurs de continuer à engranger des points au cours de la période à venir, alors que le technicien portugais s'emploie à améliorer les niveaux de forme physique et à instaurer une cohésion entre les éléments de l'équipe.

Selon le journal espagnol « As », Mourinho fait face à un défi précoce lié à la disparité de la condition physique entre les joueurs du Real Madrid, après que certains éléments ont entamé la période de préparation avec un nombre de séances d'entraînement bien plus élevé que leurs coéquipiers.

Cet écart apparaît entre des joueurs comme Huijsen, Valverde, Güler et Dumfries, et d'autres tels que Mbappé, Bellingham, Konaté et Cucurella.

Malgré ces difficultés, Mourinho s'est montré satisfait de la prestation offensive de son équipe face à l'Espanyol, notamment lors de la victoire 2-1, estimant que le Real Madrid a progressivement réussi à imposer son style de jeu au match, bien que son adversaire ait été plus prêt, après avoir disputé une préparation collective de plusieurs semaines et alors qu'aucun de ses joueurs n'avait participé à la Coupe du monde.

Le technicien portugais a encore besoin de travailler pour parfaire les transitions offensives et défensives, qui constituent un élément essentiel de ses idées tactiques, mais il sait que parvenir à une cohésion totale nécessitera davantage de temps et de travail.

En revanche, Mourinho a commencé à instaurer une nouvelle culture au sein du vestiaire, fondée sur la compétition, l'ambition et le désir de gagner, en profitant de la soif de titres d'un groupe de ses joueurs après deux saisons sans sacre dans les grandes compétitions, à commencer par la Ligue des champions, la Liga et la Coupe du Roi.

Bien que le début n'ait pas été idéal sur le plan technique, les chiffres reflètent la force de caractère de l'équipe, le Real Madrid ayant dominé l'Espanyol en nombre de duels remportés, 63 contre 51, en récupérations rapides, 22 contre 17, ainsi qu'en récupérations de balle, 60 contre 55.

Mourinho travaille également à ancrer un système reposant sur les exigences quotidiennes, la discipline et la solidarité entre tous les joueurs, ce qui s'est reflété dans les propos de Courtois après la victoire, lorsqu'il a salué la discipline de l'équipe et affirmé que les joueurs du Real Madrid avaient commencé à travailler dans la même direction.

Le gardien belge a déclaré : « Tout le monde travaille dans la même direction », en référence à l'état d'engagement que Mourinho cherche à instaurer au sein de l'équipe.

L'importance d'engranger des points s'accroît pour le Real Madrid au cours de la prochaine étape, l'équipe disputant 7 matches avant la trêve internationale, dont 4 à l'extérieur, face à l'Espanyol puis au Real Betis, à Elche et à l'Atlético Madrid.

Avec l'amélioration continue de la condition physique et le renforcement de la cohésion entre les joueurs, Mourinho espère que ce début difficile se transformera en socle pour une saison plus solide, d'autant plus dans l'attente du retour d'Éder Militão après la trêve, ce qui offre au technicien portugais une option supplémentaire dans sa composition.