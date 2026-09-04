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Abdelmawgood Samir

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Mourinho encaisse son premier choc avec une déclaration qui résume l'amertume de la défaite : « Je pourrais changer d'avis demain »

Bétis Séville vs Real Madrid
Bétis Séville
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
Espagne
Portugal

Qu'a-t-il dit ?

José Mourinho a quitté le stade de La Cartuja frustré après avoir concédé sa première défaite depuis son retour à la tête du Real Madrid, la formation madrilène s'étant inclinée face au Real Betis sur le score d'un but à zéro, dans un match où le technicien portugais a estimé que son équipe avait été la meilleure des deux, mais qu'elle a payé le prix des occasions manquées.

Après la rencontre, Mourinho a déclaré que la défaite était difficile à expliquer, affirmant que le Real Madrid avait dominé la majeure partie du match et créé suffisamment d'occasions pour l'emporter, sans toutefois parvenir à traduire cette supériorité en buts.

Le technicien portugais a ajouté : « Parfois, on perd sans savoir pourquoi, et cela ne s'explique pas. Nous avons totalement dominé le match, nous avons créé de nombreuses attaques et occasions. Si cela s'était terminé par un match nul, nous aurions ressenti de la frustration, alors imaginez ce que nous ressentons après une défaite. »

Espaye vole la vedette malgré la défaite

Je ne voulais pas sortir Güler

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L'entraîneur du Real Madrid a évoqué le remplacement d'Arda Güler, affirmant que la décision n'était pas due à une baisse de niveau du joueur, mais qu'au contraire, celui-ci livrait un match solide.

Il a déclaré : « Il était difficile de remplacer Arda, car il réalisait une prestation remarquable », précisant que certains changements étaient dus au fait que des joueurs avaient reçu des cartons jaunes, et non à un mécontentement quant à leur prestation.

Mourinho reste réservé sur l'arbitrage

Au sujet de l'arbitre Hernández Hernández, Mourinho a affirmé qu'il n'avait pas compris pourquoi il avait reçu un carton jaune, mais il a refusé de se servir de l'arbitrage pour justifier la défaite. Il s'est également abstenu de commenter le penalty et le but refusé, assurant qu'il n'avait pas vu les deux actions de manière à pouvoir les juger.

Il a déclaré : « Je changerai peut-être d'avis demain, mais pas aujourd'hui. La vérité, c'est que je ne sais pas pourquoi nous avons perdu, car l'équipe a très bien joué. »

Mourinho a conclu son message en insistant sur le fait qu'il ne fallait pas faire porter à ses joueurs la responsabilité de cette défaite : « Je n'ai rien à reprocher aux joueurs. Nous méritions de gagner, mais le mérite ne vous garantit pas un point. »

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