Mourinho en a assez vu et veut se débarrasser au plus vite de deux joueurs du Real Madrid

José Mourinho n’a plus besoin de revoir deux joueurs au Real Madrid, rapporte The Athletic. Il s’agit de Raúl Asencio et d’Andriy Lunin.

Asencio était déjà autorisé à partir du Real Madrid l’été dernier. Le défenseur espagnol a refusé des offres de Galatasaray et de clubs anglais.

Il espérait pouvoir faire ses preuves sous les ordres du Mourinho de retour, mais il n’y est pas parvenu, notamment parce qu’il a subi une grave blessure lors de la préparation de la saison.

Une fracture de fatigue au tibia droit éloigne encore le défenseur de 23 ans des terrains pendant de longs mois. Marca a indiqué qu’il pourrait ne revenir qu’au début de 2027, puisqu’il a encore été opéré la semaine dernière.

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Lunin a encore eu régulièrement du temps de jeu ces dernières années, en partie à cause des nombreuses blessures de Thibaut Courtois. Le gardien ukrainien a déjà défendu les buts du Real Madrid à plus de soixante-dix reprises.

Actuellement, Courtois est totalement rétabli et Mourinho n’est pas convaincu par son deuxième gardien. L’entraîneur portugais ne voit pas en lui le numéro un de l’avenir. Il peut déjà partir lors du mercato hivernal.