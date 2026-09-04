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Abdelmawgood Samir

Traduit par

Mourinho écarte de façon surprenante une star du Real Madrid face au Betis

Bétis Séville vs Real Madrid
Bétis Séville
Real Madrid
LaLiga
Espagne

La rencontre débute après

Le Real Madrid dispute un nouveau test pour préserver son début parfait en Liga, en se rendant sur la pelouse du Real Betis ce vendredi soir, lors de la quatrième journée, avec l'ambition de l'équipe de l'entraîneur José Mourinho de décrocher une quatrième victoire consécutive et de continuer à mettre la pression sur le Barcelone.

Cette rencontre intervient quelques jours seulement avant le début du parcours de l'équipe en Ligue des champions.

Mourinho a dévoilé le onze de départ du Real Madrid, qui a vu la titularisation de la puissance offensive de frappe emmenée par Kylian Mbappé, aux côtés de Vinicius Junior, Jude Bellingham et Arda Güler, tandis que Valverde et Camavinga dirigent l'entrejeu.

L'absence de Bernardo Silva du onze de départ constitue une surprise, sachant qu'il est suspendu pour le match de mardi en Ligue des champions.

Cette situation renforce la confiance de Mourinho en Camavinga, tandis que le trio composé d'Arda Güler, Dumfries et Konaté fait son retour dans le onze de départ.

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La composition est la suivante :

Real Madrid

Gardien de but : Courtois.

Défense : Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella

Milieu : Valverde, Camavinga, Arda Güler, Bellingham, Vinicius.

Attaque : Kylian Mbappé.

Real Betis

Gardien de but : Álvaro Valles.

Défense : Bellerín, Diego Llorente, Natan, Fran García

Milieu : Bernal, Roca, Antony, Fornals, Isco, Riquelme.

Attaque : Cucho Hernández.

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