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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Mourinho défend l'arbitre après la polémique Mbappé : « Il a été très bon, et nous n'étions pas au cinéma ! »

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
Espagne
Portugal

Les décisions de l'arbitre ont suscité la polémique

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Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a défendu les décisions arbitrales prises lors du match de son équipe face au Racing Santander, affirmant que l'arbitre Munuera Montero avait livré une bonne performance sur le plan technique, malgré la polémique suscitée par le penalty accordé en faveur de Kylian Mbappé et les protestations qui ont accompagné certaines décisions du match.

Mourinho a déclaré, lors de la conférence de presse qui a suivi la victoire du Real Madrid contre le Racing sur le score de trois buts à zéro au stade « El Sardinero », que l'arbitre avait bien géré les situations litigieuses, précisant que le penalty réclamé par les locaux à la suite d'une main sur Aurélien Tchouaméni n'était pas valable.

L'entraîneur portugais a ajouté : « Ils ont protesté sur tout. J'admire vraiment ce stade, il est particulier. Les gens ne viennent pas au cinéma seulement pour regarder un spectacle, ici les supporters jouent. Mais il y en a beaucoup qui ne connaissent pas les règles, et cela s'explique en partie par le fait qu'elles changent sans cesse. »

Il a poursuivi : « Ce n'était pas un penalty sur Tchouaméni. À 60 mètres de distance, je n'ai pas pu le voir, mais quand je l'ai vu, j'étais certain que l'arbitre assistant vidéo n'était pas passé à côté. Ce n'était pas un penalty. L'arbitre a été excellent sur le plan technique. »

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À propos du match, Mourinho a expliqué que le résultat aurait pu être de 4-0, mais que la rencontre pouvait se compliquer à certains moments, déclarant : « C'est une belle victoire dans une semaine importante », avant de saluer les progrès réalisés par l'équipe et l'engagement dont les joueurs ont fait preuve sur les plans physique et tactique.

L'entraîneur a évoqué Bellingham et Diomande, affirmant que l'équipe dispose de joueurs aux capacités physiques et tactiques remarquables, et qu'il avait vu un groupe très investi, ajoutant que le Real Madrid progresse peu à peu, mais qu'il a encore besoin de marquer davantage de buts, en particulier face aux équipes qui misent sur un bloc défensif.

Trent et le match d'Athènes

Mourinho a souligné la montée du niveau de confiance au sein de l'équipe au fil des victoires, estimant que l'aspect émotionnel joue un rôle important dans le football, et que les résultats positifs font paraître les choses plus faciles, citant l'exemple de Trent, qui a livré un match remarquable malgré son absence lors de plusieurs rencontres.

Au sujet de son geste durant le match après que le Real Madrid eut pris trois buts d'avance, Mourinho a expliqué qu'il cherchait à protéger son équipe de toute surprise, déclarant : « Imaginez qu'un prétentieux profite de notre erreur et tire rapidement un coup franc ? J'essaie d'aider l'équipe par tous les moyens possibles. »

L'entraîneur portugais a également révélé que sa concentration commençait à se tourner vers le prochain match d'Athènes, précisant que les changements qu'il a effectués n'étaient pas décidés à l'avance, et qu'il songeait à ménager certains joueurs qui ne débuteront pas le prochain match, avec la possibilité de procéder à 4 ou 5 changements, soulignant que le football espagnol aspire à voir ses équipes remporter des victoires.

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