Mourinho critique le bilan de Klopp à Liverpool : "Il est dans le club depuis 3 ans et demi et ne gagne absolument rien"

José Mourinho s'est montré très critique envers Jurgen Klopp et son bilan des trophées remportés à Liverpool après la défaite contre le Barça.

"Jürgen est dans le club depuis trois ans et demi et ne remporte absolument rien, et le club a toujours la confiance, il a toujours les conditions pour continuer à avancer", a déclaré le Portugais, après le match du Barça et le 3-0 contre Liverpool lors d'une défaite en demi-finale .



Mourinho considère cette saison comme "la grande opportunité pour eux de remporter un trophée pour la première fois". Après la nette défaite au match aller contre les Catalans et la position des Reds en (un point derrière avec deux matches restants), pourrait terminer une autre saison sans titre.

L'ancien entraîneur de a valorisé les conditions de travail de Klopp et Guardiola : "J'aimerais aller dans un club qui me propose des conditions, comme par exemple, celles de Jürgen et Pep. Dans l’équipe de Liverpool qui a débuté (contre le Barça, ndlr): combien de joueurs étaient présents avant ? Et quand Pep n’a pas été satisfait de ses quatre défenseurs, il en a acheté quatre nouveaux qu’il a aimés le même été. "

Mourinho était l'entraîneur de Manchester United jusqu'en décembre 2018 et officie depuis en tant qu'expert en télévision sur beIN sports. Avant de rejoindre les Red Devils, le technicien âgé de 56 ans avait remporté la avec le et l' , ainsi que trois titres de Premier League avec .