Mourinho crée la surprise avec Güler et cherche un « nouveau Vinicius » : voici sa réponse à Yamal

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, s'est présenté en conférence de presse avant la rencontre face à Elche, prévue mardi soir au stade "Martínez Valero", dans le cadre de la sixième journée du championnat d'Espagne, évoquant les préparatifs de son équipe, la situation de plusieurs de ses stars et le style de jeu qu'il cherche à ancrer au sein du groupe.

Au cours de cette conférence, dont les détails ont été rapportés par les médias espagnols, Mourinho a abordé plusieurs dossiers importants au Real Madrid, à commencer par Vinicius Junior et Arda Güler, en passant par l'évolution de l'état de Tchouaméni, jusqu'à sa philosophie concernant le pressing haut et la gestion du temps de jeu des joueurs, avant de conclure son intervention par un commentaire remarqué sur les penaltys.

Mourinho a résumé clairement son objectif concernant la rencontre face à Elche, déclarant : « Je veux gagner. Je veux bien jouer et gagner, rien de plus », affirmant que sa concentration est tournée vers l'obtention de la victoire tout en offrant le niveau qu'il attend de son équipe.

Des attentes revues à la hausse pour Güler

L'entraîneur portugais a exprimé une grande admiration pour Arda Güler, saluant sa capacité à faire la différence sur le terrain, et a déclaré : « Sa qualité est stupéfiante : sa vision perçante, son sens du dénouement, la stabilité qu'il apporte à la performance de l'équipe, et sa créativité. Il possède un potentiel énorme, et ses statistiques sont déjà impressionnantes. »

Mourinho a ajouté sur un ton remarqué : « Peut-être que je ne veux pas exagérer et dire qu'il est le meilleur, le meilleur, le meilleur, trois fois, mais oui, il est le meilleur, le meilleur. »

En revanche, Mourinho a demandé à Vinicius davantage de tranchant devant le but, estimant que la meilleure version du joueur brésilien apparaît lorsqu'il est capable de transformer les occasions en buts, tout en soulignant l'importance du travail collectif et de la progression au quotidien.

Il a déclaré : « Sa meilleure version, c'est de marquer des buts. Il est évident que la création de buts est importante, que le travail collectif est extrêmement important, et que le travail quotidien est important — et il l'accomplit à la perfection —, mais il y a un autre Vinicius. »

Mourinho explique son projet

Mourinho est revenu sur ses propos précédents concernant son besoin de trois mois pour voir le Real Madrid tel qu'il le souhaite, précisant qu'il ne prétend pas détenir une solution magique, mais plutôt parvenir à une équipe plus aboutie à mesure que le travail se poursuit.

Il a déclaré : « Ce que je veux dire, c'est que je veux être meilleur dans trois mois que je ne le suis aujourd'hui, mais je n'ai pas de recette magique qui nous rende extrêmement forts en trois mois. »

Il a insisté sur le fait que la progression vient progressivement à travers les matchs et les séances d'entraînement, affirmant que l'amélioration de la cohésion et la poursuite du travail avec le staff technique aident l'équipe à s'améliorer.

Le pressing haut

L'entraîneur portugais a parlé du style défensif qu'il cherche à mettre en place, affirmant que le pressing haut ne peut pas être maintenu tout au long du match, et que son équipe doit être capable de changer de style en fonction du déroulement de la rencontre.

Il a expliqué : « Je ne pense pas qu'il soit possible de faire le pressing haut pendant les quatre-vingt-dix minutes ; ce n'est pas notre style », soulignant en même temps qu'il ne veut pas voir le Real Madrid se transformer en une équipe qui se contente de reculer et de défendre.

Il a ajouté : « Je n'aime pas le style du bloc défensif, mais je ne veux pas non plus trop souffrir parce que l'adversaire marque deux ou trois buts qui obligent le gardien à réaliser de superbes arrêts. »

Tchouaméni de retour

Mourinho a confirmé que Tchouaméni obtiendra un rôle plus important au cours de la période à venir, après avoir participé de manière limitée aux matchs précédents suite à son retour.

Il a déclaré : « Il s'améliore constamment, et il se sent plus fort et plus confiant. Il jouera demain. Je ne peux pas préciser pour l'instant le nombre de minutes qu'il jouera. »

Il a également expliqué que le staff technique gère avec prudence les charges physiques des joueurs, faisant état d'un plan complet de prévention des blessures qui inclut le travail en salle de musculation, l'entraînement individuel et le suivi médical.

La polémique du Ballon d'Or

Interrogé sur les déclarations de Lamine Yamal concernant le Ballon d'Or et sa légitimité à le remporter, Mourinho a refusé d'entrer dans une polémique avec le joueur du Barça, déclarant brièvement : « Je ne commente pas les déclarations des joueurs. Je respecte toutes les opinions, mais je ne les commente pas. »

Il a aussi évoqué la possibilité d'associer Valverde et Tchouaméni au milieu de terrain, affirmant que la question n'est pas de savoir si les joueurs sont défensifs ou offensifs, mais d'obtenir l'équilibre requis sur le terrain, chaque joueur ayant un rôle différent selon ses caractéristiques.

Les tirs au but

À la fin de la conférence, alors que la discussion semblait toucher à sa fin, Mourinho a lancé un commentaire remarqué : « Pas de questions sur les tirs au but ? C'est étrange, n'est-ce pas ? », laissant une allusion énigmatique sur le dossier de l'arbitrage avant la rencontre face à Elche.