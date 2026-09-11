Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a réagi aux déclarations de Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football, concernant le droit de son pays à accueillir la finale de la Coupe du monde 2030, organisée par l'Espagne, le Portugal et le Maroc.

Lors de la conférence de presse tenue ce vendredi avant le match entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano, prévu demain samedi en Liga, l'entraîneur portugais a été interrogé sur l'endroit qui devrait accueillir la finale de la compétition qui se tiendra dans quatre ans.

Mourinho a déclaré, selon les propos rapportés par le journal espagnol « AS » : « Il y a une différence entre l'endroit où le match doit se jouer et l'endroit où je souhaiterais qu'il se joue. »

Il a ajouté en riant : « Pardonnez-moi, j'aimerais que ce soit à Lisbonne. »

Mais il a affirmé que le match devait se disputer au stade Santiago-Bernabéu, l'antre de son équipe, le Real Madrid.

Il a précisé : « Je vais donner une réponse non pas parce que je suis l'entraîneur du Real Madrid, mais parce que si tu peux jouer dans un stade légendaire et historique, où ont évolué certains des meilleurs joueurs de l'histoire de ce sport... alors ce doit être ici. Et je dirais la même chose si j'étais l'entraîneur de Benfica. »

Les déclarations de Mourinho interviennent après la polémique relancée autour du lieu où se déroulera la finale du prochain Mondial, en raison des déclarations surprenantes formulées par Lekjaa.

Lekjaa a déclaré hier jeudi, lors d'un événement du parti Authenticité et Modernité dans la ville de Bouznika : « Ce que vous devez savoir, c'est que la province de Benslimane aura l'honneur d'accueillir la finale de la Coupe du monde 2030. »

Lekjaa a indiqué que son pays accueillerait le match au Grand Stade Hassan II, un stade en cours de construction, qui pourra accueillir 115 000 spectateurs.

Mais le journal « Marca » a rapporté par la suite les propos d'une source officielle de la Fédération internationale de football (FIFA), démentant avoir fait des promesses au Maroc concernant l'organisation de la finale du Mondial 2030, soulignant que « la décision sera prise en temps voulu ».