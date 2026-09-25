Quelques minutes à peine après la fuite du plus grand choc de l'histoire de la Premier League, les réseaux sociaux se sont transformés en une arène de moqueries rouges, dont le héros était Rio Ferdinand, la victime Manchester City, et le principal bénéficiaire… José Mourinho.

Dès la diffusion des rapports anglais, qui confirmaient la condamnation de Manchester City pour 114 chefs d'accusation sur les 115 relatifs à la violation des règles financières entre 2009 et 2018, la légende de Manchester United, Rio Ferdinand, s'est empressée de réagir à sa manière sur son compte de la plateforme « X ».

Ferdinand n'a pas commenté par une analyse juridique, mais avec trois tweets ironiques qui ont suffi à enflammer l'Angleterre.

Ferdinand a écrit dans son premier tweet : « Une autre médaille de Premier League à ajouter à l'armoire. »









Il faisait référence à l'armoire de Manchester United, car Ferdinand était l'axe de la défense de l'équipe qui a perdu le titre historique 2011/12 à la dernière seconde sur le célèbre but de Sergio Agüero en faveur de City. Et si un retrait de points est appliqué rétroactivement et que City est dépossédé de ses titres, ce titre reviendrait directement à United, ajoutant à Ferdinand un septième titre en Premier League, des années après sa retraite.

Il ne s'est pas arrêté là et a adressé un message direct à son ancien entraîneur, écrivant dans son deuxième tweet, qui a fait la tendance : « Et une autre médaille pour José Mourinho. »









Une allusion claire à la saison 2017/18, lorsque le Portugais « Special One » a mené Manchester United à la deuxième place derrière Manchester City avec 19 points d'écart, lors d'une saison que Mourinho lui-même considérait comme la plus grande réussite de sa carrière d'entraîneur.

Et aujourd'hui, avec la condamnation de City, cette deuxième place pourrait se transformer en un titre officiel de Premier League, faisant de Mourinho un champion d'Angleterre pour la quatrième fois de sa carrière, et la première avec United.









Ferdinand a conclu sa série de moqueries par un troisième tweet dans lequel il a déclaré : « Et une autre médaille pour Solskjær », en référence à la saison 2021/22, où United, dirigé par le Norvégien Ole Gunnar Solskjær, a également terminé dauphin derrière City.

Les moqueries de Ferdinand interviennent à un moment où le sort des sanctions demeure incertain, les rapports confirmant que, malgré la condamnation établie, la sanction n'a pas encore été prononcée. Celle-ci pourrait aller d'une lourde amende financière à un retrait de points immédiat qui précipiterait le club vers la relégation, ou encore un retrait rétroactif qui pourrait réécrire l'histoire de la Premier League et retirer 8 titres de champion des armoires du club.

Ce que les supporters de City considéraient comme une théorie du complot est devenu aujourd'hui une menace existentielle, et ce que Mourinho considérait comme une réussite symbolique pourrait bientôt se transformer en une médaille d'or brillant dans son armoire.







