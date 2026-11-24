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José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a entretenu le mystère sur ce qui s'est dit dans le vestiaire de son équipe à la mi-temps du match contre le PSV Eindhoven, conclu par une large victoire du club madrilène, se contentant d'affirmer que ce qui se passe dans le vestiaire ne sort pas du vestiaire.

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Le Real Madrid a été mené d'un but en première période face au PSV Eindhoven, mardi soir au stade Santiago-Bernabéu, lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Mais le géant espagnol s'est finalement imposé largement 5-1 au terme d'une seconde période spectaculaire.

Après la rencontre, Mourinho a évoqué sa causerie de la mi-temps dans des propos relayés par le quotidien espagnol « AS » : « Le vestiaire, c'est comme Las Vegas. Ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. Nous avons parlé. Nous sommes amis et nous avons parlé. »

Ces déclarations du technicien portugais interviennent après un net changement de visage du Real Madrid entre les deux périodes. Mourinho a attribué cette différence à « un changement de mentalité », soulignant que son équipe n'avait pas affiché le niveau requis en première période avant de nettement progresser après la pause.

Il a expliqué : « La deuxième période a été une question de mentalité. Nous avons fait des changements, oui, la présence de Jude Bellingham nous apporte ce qui nous a manqué en première période, mais c'est aussi une transformation collective : nous avons été meilleurs collectivement en seconde période. Il y a eu un déclic mental. »

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Il a ajouté : « En première période, nous n'avons pas trouvé le rythme, nous n'avons pas pressé et nous n'avons pas gagné les duels. En seconde période, nous avons pressé haut, la ligne défensive est beaucoup montée et Eindhoven n'arrivait plus à sortir proprement le ballon par l'axe. »

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Mourinho : « J'ai peut-être mal calculé avec Bellingham »

Mourinho a reconnu qu'il ne pensait pas nécessaire de faire jouer Bellingham d'entrée, avant que le joueur ne démontre l'importance de sa présence dans ce match.

Le technicien portugais a déclaré : « Je pensais pouvoir gagner sans Bellingham… J'ai peut-être mal réfléchi. »

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Mourinho a salué la prestation du milieu de terrain anglais après son entrée en jeu : « Il a fait un match incroyable. Il a changé le cours de la rencontre. Il a marqué un but magnifique, car il était déséquilibré, mais il a réussi à retrouver son équilibre et à conclure de cette manière. »

Il a précisé que sa décision de ne pas titulariser Bellingham visait à le préserver : « Certains joueurs commencent à ressentir un peu de fatigue après les matchs, et ils peuvent malgré tout jouer, mais j'ai pensé, et peut-être que je me suis trompé, que je pouvais gagner sans lui. J'ai essayé de le protéger au maximum. »

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Mourinho a conclu : « Mais je savais que j'avais un banc exceptionnel, et sa présence aujourd'hui a été décisive. »

15 points qui rapprochent le Real Madrid des huitièmes de finale

Mourinho a assuré que le Real Madrid était désormais en bonne position dans la phase de ligue après avoir porté son total à 15 points, estimant que l'équipe avait besoin, selon lui, de 3 ou 4 points supplémentaires pour éviter les barrages.

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Il a déclaré : « 15 points, c'est très bien. Je pense qu'il nous faut 3 ou 4 points de plus pour ne pas jouer les barrages, et nous devons poursuivre cette bonne série. »

Le Real Madrid occupe la tête du classement de la compétition avec 15 points, soit un parcours parfait après 5 journées, sachant que les huit premiers se qualifient directement pour la phase à élimination directe à l'issue de la phase de ligue.

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Mourinho a également révélé que ses changements n'étaient pas liés à un seul facteur, expliquant que deux joueurs avertis dans un match face à des joueurs rapides représentaient un risque, et qu'il souhaitait aussi tirer parti de la forme de certains éléments de sa défense.

Il a déclaré : « Nous avions deux joueurs avertis dans un match face à des joueurs rapides, et c'était un danger. Ensuite, il est évident que les deux défenseurs centraux qui jouent le plus ont un meilleur rythme. Dean est le meilleur à la relance, et Konaté est lui aussi en forme, donc j'ai pensé que ces changements pouvaient nous aider. »