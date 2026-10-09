Mourinho : ce joueur est écarté face à Villarreal, et je ne me cacherai pas pour Vinicius

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, s'est exprimé sur la situation de ses joueurs blessés Éder Militão et Federico Valverde avant la rencontre face à Villarreal en Liga.

En conférence de presse d'avant-match, interrogé sur la possibilité de voir Militão et Valverde disponibles, Mourinho a répondu : « Valverde est incertain, tandis que Militão n'est pas incertain : il ne sera pas disponible. Mais au vu de sa manière de s'entraîner, nous ne nous sommes jamais entraînés à cinq joueurs, mais toujours à 20, et nous nous sommes entraînés avec les jeunes de l'académie, l'équipe du Castilla venant parfois, d'autres fois la troisième équipe, et d'autres fois l'équipe des jeunes mélangée avec des joueurs du Castilla et de la troisième équipe. »

L'entraîneur du Real Madrid a ajouté, en évoquant le défenseur brésilien et l'état des autres blessés : « Si l'on ne connaît pas les problèmes dont souffre Militão, on le ferait jouer demain. Je plaisante avec lui en lui demandant : vas-tu jouer ? Il est meilleur que ce que je pensais, mais il ne sera pas disponible demain, ni pour le match de la Roma, ni contre le Séville, car il a besoin de deux semaines : son dossier médical est très lourd et il faut faire preuve de prudence. Mendy s'entraînera sur le terrain pour la première fois avec nous, tandis que Rodrygo est encore loin. Quant à Valverde, le problème a persisté jusqu'à aujourd'hui, et nous déciderons aujourd'hui de sa participation demain. »

Mourinho a abordé l'application du principe de mérite et la participation des joueurs les plus prêts au Real Madrid, affirmant : « Le mérite, oui, mais il y a aussi une ouverture, non pas pour le nom, mais pour le moment et la situation actuelle, et pour savoir quelle peut être la meilleure façon d'aider un joueur donné. Il y a des joueurs qui, lorsqu'ils ne sont pas en bonne forme, ont des stratégies pour améliorer leur niveau, et l'une d'elles est le mérite pur : si tu n'es pas en bonne forme, tu es hors des plans. Mais cela comporte des risques, car certains joueurs mettent du temps à retrouver leur niveau habituel. »

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Le directeur technique du Real Madrid a poursuivi sa défense de son attaquant brésilien, déclarant : « Vous voulez parler de Vinícius. Je ne me cache pas, et ce qui me fait mal et me rend triste, c'est de me rendre compte qu'il veut être en bonne forme, qu'il veut être le joueur qui décide des matchs et fait la différence. Ce qui me fait mal, c'est de ressentir cette douleur qu'il éprouve. C'est un joueur qui m'a surpris en étant une personne exceptionnelle, qui travaille très dur pour revenir. Alors, jouera-t-il toujours jusqu'à ce qu'il revienne, ou viendra-t-il un moment où nous mettrons en place un plan précis pour qu'il ne joue pas ou aille sur le banc, et où nous trouverons une autre solution ? »

Mourinho a conclu ses propos en évoquant les supporters et la pression médiatique sur le joueur, déclarant : « Je ne m'immisce pas dans les affaires des vrais supporters du Real Madrid, je les respecte seulement. Mais cela me fait très mal de voir un joueur comme celui-ci, qui n'offre pas actuellement le niveau exceptionnel auquel Vinícius nous avait habitués, et je suis triste parce que certains supporters, influencés par ce que beaucoup d'entre vous disent, ne l'aident pas. Il mérite du soutien, et il veut ardemment redevenir le Vinícius qui a offert aux supporters du Real Madrid tant de moments de bonheur. »