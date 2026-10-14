Mourinho aux clubs intéressés par une star du Real Madrid : oubliez complètement cette affaire

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a adressé un message sans équivoque aux clubs intéressés par le recrutement du Brésilien Endrick, l'attaquant de la Maison Blanche, affirmant sa volonté de conserver le joueur, malgré son faible temps de jeu cette saison et les spéculations croissantes au sujet de son départ lors du prochain mercato d'hiver.

Endrick, âgé de 20 ans, fait partie des noms susceptibles de quitter le Real Madrid en janvier, après n'avoir disputé que 4 minutes cette saison, et suscite l'intérêt de clubs de Premier League, Aston Villa en tête, ainsi que des Italiens de la Roma et du Milan.

Malgré le temps de jeu limité de l'attaquant brésilien, Mourinho, dans un entretien accordé à la télévision brésilienne avant la rencontre entre le Real Madrid et la Roma, a démenti toute intention de s'en séparer, envoyant un message clair aux clubs qui surveillent sa situation.

Le technicien portugais a déclaré, selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo » : « Ils doivent oublier cette idée, l'oublier complètement. Si un club est intéressé par Endrick et attend de le recruter, qu'il s'assoie et attende, parce qu'il va se lasser d'attendre. »

Mourinho révèle la raison de l'absence d'Endrick

Mourinho a expliqué que la blessure dont a souffert Endrick l'a éloigné de l'équipe pendant plus d'un mois, plus précisément pour une durée comprise entre quatre et cinq semaines, indiquant qu'il avait discuté avec le joueur après sa prise de fonctions, mais que les circonstances n'ont pas permis de lui accorder suffisamment de minutes de jeu après son rétablissement.

Le technicien portugais a ajouté qu'il prévoyait de faire entrer Endrick lors de la rencontre face à Villarreal, avant que ses calculs ne changent après l'expulsion de Vinicius Junior.

Mourinho a déclaré : « L'équipe n'a pas eu de chance à ce moment-là, parce que nous nous préparions à faire entrer Bernardo et Endrick lorsque nous avons marqué. Et avec l'avantage au score, en jouant à dix, un entraîneur change ses décisions et cherche d'autres options. »

« Je ne pense pas qu'il ait besoin d'un prêt »

Mourinho a insisté sur son admiration pour le potentiel de l'attaquant brésilien, affirmant qu'il bénéficiait de sa confiance et que son faible temps de jeu jusqu'ici ne signifiait pas qu'il était écarté de ses plans.

Il a déclaré : « C'est un joueur que j'aime beaucoup et que j'ai plaisir à regarder. Il possède un énorme potentiel et c'est un joueur très important pour nous. »

Mourinho a conclu ses propos en confirmant son refus de l'idée d'un départ d'Endrick en prêt, déclarant : « Tout club intéressé par Endrick devra m'affronter, parce que je ne pense pas qu'il ait besoin de partir en prêt : il va connaître une grande réussite ici. »