Dani Ceballos constitue à nouveau un casse-tête pour le Real Madrid, comme cela a déjà été le cas en fin de saison précédente. Le départ du milieu de terrain andalou, âgé de 29 ans, est devenu une priorité pour le club madrilène, qui cherche sur le marché des transferts à renforcer son milieu de terrain avec des joueurs expérimentés. L’entraîneur portugais José Mourinho lui a en effet clairement fait savoir qu’il ne faisait pas partie de ses plans pour la saison prochaine.

Selon le journal espagnol « Sport », le milieu de terrain, qui dispose encore d’un an de contrat, a demandé à connaître son rôle sous les ordres du technicien portugais. Après un entretien clair avec Mourinho, il a compris qu’il ne faisait pas partie des plans et a sollicité la résiliation de son bail pour partir libre.

Le club a accepté, espérant ainsi libérer une place dans l’effectif et économiser un salaire annuel de 10 M€ (hors primes), afin de faciliter l’arrivée d’un autre milieu de terrain.

Bien qu’un accord soit trouvé avec le club, le joueur n’a pas encore signé la résiliation de son contrat et refuse de le faire tant qu’il n’a pas déniché un nouveau point de chute lui garantissant un salaire au moins équivalent. Cette exigence salariale constitue un obstacle majeur à son départ, car il espère signer un dernier contrat conséquent avec le club le plus offrant.

Son salaire élevé constitue un obstacle pour des clubs comme le Real Betis, qui ne cache pas son désir de récupérer son enfant prodigue mais ne dispose pas des ressources nécessaires pour maintenir son salaire actuel. Un scénario similaire à celui de l’été dernier, lorsque l’accord entre le Real Madrid et l’OL avait échoué à la dernière minute, pourrait donc se répéter.

Pour l’instant, le joueur profite de ses vacances dans l’attente d’une proposition conforme à ses exigences. Il devra sans doute abaisser ses prétentions salariales s’il veut rebondir ailleurs, car Mourinho a déjà signifié qu’il ne comptait pas sur lui.

À ces difficultés s’ajoute sa fragilité physique : des blessures musculaires à répétition ont réduit son temps de jeu au strict minimum, au point qu’aucun des derniers entraîneurs du club ne l’a réellement utilisé.

Rappelons que le Real Madrid, contraint par les règles du fair-play financier de la Liga, doit libérer une place et alléger sa masse salariale pour recruter un nouveau joueur, ce qui rend le départ du milieu andalou urgent avant la clôture du mercato estival.