José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a tranché quant à l'avenir du Brésilien Endrick, affirmant son attachement au jeune attaquant et son refus de le voir quitter l'équipe, que ce soit par le biais d'une vente ou d'un prêt, malgré les sollicitations reçues par le club au sujet du joueur.

Mourinho a précisé que l'absence d'Endrick de l'équipe durant la période actuelle est due à une légère inflammation des tendons, soulignant que cette décision relève de la précaution afin d'éviter une aggravation de la blessure, et non de l'existence d'un problème grave.

L'entraîneur du Real Madrid a déclaré : « Il s'agit d'un cas de légère inflammation des tendons, de simples mesures préventives pour éviter un problème plus important. Je l'apprécie beaucoup, et j'ai reçu de nombreuses sollicitations à son sujet, mais je ne veux ni le vendre ni le prêter. Il est très talentueux. »

La position de Mourinho vient mettre un terme aux spéculations qui entouraient l'avenir d'Endrick, en particulier au vu de son temps de jeu limité en début de saison, le technicien portugais estimant que l'attaquant brésilien représente une part importante de ses options offensives lors de la prochaine étape.

Mourinho a également évoqué la possibilité d'associer Endrick, Carlos Espí et Mbappé en ligne d'attaque, affirmant que c'est la nature de l'adversaire et du match qui déterminera ses choix, soulignant que la diversité des caractéristiques des joueurs lui offre plus d'une solution tactique.

Le Real Madrid se prépare à affronter la Real Sociedad demain en Liga, dans un contexte de calendrier chargé qui impose à l'équipe de disputer un grand nombre de matchs sur une courte période.

Mourinho considère que la densité des matchs n'est pas une injustice, d'autant que le report du début de saison d'une semaine supplémentaire pour les équipes dont un grand nombre de joueurs ont participé à la Coupe du monde a été une décision positive, expliquant que les équipes professionnelles sont tenues de composer avec un calendrier comportant 3 matchs par semaine.

Le technicien portugais a insisté sur le fait que la disponibilité des joueurs est le facteur déterminant dans ses décisions : si les données ou l'état physique d'un joueur montrent son incapacité à participer, un autre joueur obtiendra sa chance.

Mourinho a par ailleurs abordé le rôle de Fede Valverde, affirmant que le joueur peut occuper plusieurs postes, mais qu'il estime que sa position naturelle est le milieu de terrain, tout en pouvant être utilisé à d'autres postes selon les besoins de chaque match.