José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a donné son avis sur les candidats au Ballon d'Or, tout en révélant les dernières évolutions de l'état d'Endrick et d'Aurélien Tchouaméni avant la rencontre face à Malaga, demain dimanche au stade Bernabéu, lors de la troisième journée du Championnat d'Espagne.

Lors de la conférence de presse d'avant-match, Mourinho a déclaré au sujet du Ballon d'Or : « C'est une récompense magnifique sur le plan individuel. Cette récompense entre dans l'histoire personnelle d'un joueur donné. Il y a environ 12 joueurs d'un très haut niveau, et nous en avons 3 ou 4 (au Real Madrid). »

À lire aussi

En vidéo : un début tonitruant, Es-Saibari signe un doublé pour sa première apparition en Bundesliga

Avant la fin du mercato : Newcastle étudie le recrutement d'une star du Maroc

Il a ajouté : « Pour moi, le Ballon d'Or doit revenir à ces joueurs qui nous manquent à jamais lorsqu'ils prennent leur retraite. Maradona me manque, (Ronaldo) Nazário, Messi, Zidane et Matthäus. On ne peut pas décerner le Ballon d'Or à des joueurs simplement parce qu'ils ont remporté la Ligue des champions ou la Coupe du monde. Si vous voulez récompenser le vainqueur de la Ligue des champions, alors donnez le Ballon d'Or à Luis Enrique. »

Il a poursuivi : « Pour l'Espagne, De la Fuente le mérite assurément. C'est le plus grand des honneurs. Le meilleur du monde, c'est autre chose, il ne doit pas nécessairement être du Paris Saint-Germain ou d'Espagne. Il y en a deux, trois ou quatre, et nous savons qui ils sont. Nous savons où ils sont, ils sont ici. Nous savons qui a écrit l'histoire individuellement cet été. »

Mourinho a ajouté : « Le Ballon d'Or a un caractère politique, et si la politique s'en mêle, je n'aime pas cela. »

Endrick et Tchouaméni

Au sujet de l'état de ses joueurs blessés, Endrick et Tchouaméni, il a déclaré : « Endrick est le plus proche du retour. Je ne veux pas prendre de risque avec lui contre le Real Betis. Franchement, il pourrait être prêt pour le match contre le Betis (lors de la quatrième journée de Liga) ou pour le premier match de Ligue des champions. »

Il a ajouté : « Quant aux autres cas, ils sont plus complexes. Concernant Tchouaméni, nous devons maîtriser nos émotions. Je ne veux pas que ses entrées et ses sorties soient répétées. Je ne veux pas que nous commencions la saison en août dans une situation pareille. J'espère que Tchouaméni sera prêt, et je préfère attendre un peu. »

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora ».



