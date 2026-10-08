Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Mourinho BenficaX
Simone Gervasio
Traduit par

Mourinho attaque : « Manchester City ? Mieux vaut en rire. J’espère être encore là quand le verdict final tombera, j’aurai 80 ans »

Premier League
LaLiga
Serie A
Roma vs Real Madrid
Roma
Real Madrid
Ligue des Champions
J. Mourinho
Manchester City
Bonus de 50 €
etoro logo

50 € en actifs quand vous investissez 100 € ou plus

Réservé aux nouveaux clients de 18 ans et plus.

Pour réclamer:

  1. Inscrivez-vous sur eToro.
  2. Déposez 100 €.
  3. Recevez 50 € d’actifs.

Voir les Conditions Générales.

Advertisement légal: eToro est une plateforme d’investissement des multi-actifs. La valeur de vos investissements peut augmenter ou diminuer. Votre capital est à risque. Les conditions générales s’appliquent.

Obtenir50 €

Longue interview de José Mourinho au Corriere dello Sport. Dans cet entretien avec le quotidien de Rome, ville où il a entraîné et où il reviendra pour son prochain match de Ligue des champions, le Portugais a aussi donné son avis sur le cas Manchester City et est revenu sur un sujet qui lui tient à cœur, celui des arbitres. Voici ce qu’il a dit.



« Manchester City ? Je préfère en rire un peu. Je pense que nous arriverons à une conclusion, mais moi qui ai la soixantaine, je devrai avoir la chance d’être encore là quand le verdict final tombera. Maintenant, une décision va tomber, puis il y aura un recours… Moi, j’aurai 80 ans ».

« Les arbitres ? Je ne pense pas que le problème, ce soit moi. Je pense que c’est la malchance liée au moment où j’arrive dans un club donné. Ici, au Real Madrid, j’ai vécu les années importantes de l’affaire Negreira. Personne ne le savait, mais nous les avons vécues et subies. Aujourd’hui, on le sait. Puis, en Turquie, il y a eu le grand scandale. Il m’est souvent arrivé de vivre ce genre de situations ».

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google