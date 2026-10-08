Mourinho attaque : « Manchester City ? Mieux vaut en rire. J’espère être encore là quand le verdict final tombera, j’aurai 80 ans »

Longue interview de José Mourinho au Corriere dello Sport. Dans cet entretien avec le quotidien de Rome, ville où il a entraîné et où il reviendra pour son prochain match de Ligue des champions, le Portugais a aussi donné son avis sur le cas Manchester City et est revenu sur un sujet qui lui tient à cœur, celui des arbitres. Voici ce qu’il a dit.









« Manchester City ? Je préfère en rire un peu. Je pense que nous arriverons à une conclusion, mais moi qui ai la soixantaine, je devrai avoir la chance d’être encore là quand le verdict final tombera. Maintenant, une décision va tomber, puis il y aura un recours… Moi, j’aurai 80 ans ».

« Les arbitres ? Je ne pense pas que le problème, ce soit moi. Je pense que c’est la malchance liée au moment où j’arrive dans un club donné. Ici, au Real Madrid, j’ai vécu les années importantes de l’affaire Negreira. Personne ne le savait, mais nous les avons vécues et subies. Aujourd’hui, on le sait. Puis, en Turquie, il y a eu le grand scandale. Il m’est souvent arrivé de vivre ce genre de situations ».