Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, s'est exprimé sur la large victoire de son équipe face à Séville sur le score de 4-1, dimanche soir, au stade Santiago-Bernabéu, dans le cadre de la neuvième journée du championnat d'Espagne, saluant la performance de ses joueurs et leur concentration tout au long de la rencontre. Il a également évoqué le retour du défenseur brésilien Eder Militao, la densité du calendrier et les objectifs de la Maison Blanche en Ligue des champions.

Le quotidien espagnol "AS" a rapporté les déclarations de Mourinho après la rencontre, dans lesquelles il a affirmé que le Real Madrid avait livré un match solide face à Séville, grâce à la qualité collective et individuelle affichée par ses joueurs. Il a déclaré : "Nous avons bien joué dès le début, les joueurs étaient extrêmement concentrés et enthousiastes, et ils ont montré un grand respect pour un adversaire que nous avons bien étudié. Il y a eu un très haut niveau de qualité dans notre jeu collectif, et un très haut niveau de qualité individuelle".

Il a ajouté : "Nous avons effectué trois changements pour apporter une dynamique et une énergie différentes après le match difficile à Rome. Nous avons globalement très bien joué, le but de Séville est arrivé à un moment où personne ne s'y attendait, puis nous avons retrouvé notre équilibre et nous avons plié la rencontre".

L'entraîneur du Real Madrid a poursuivi en évoquant le retour de Militao après une longue blessure, soulignant que sa réapparition représente un apport important pour l'équipe, surtout après la période difficile qu'il a vécue ces derniers mois : "Je pense à cette belle soirée, et au retour de Militao, ce qui nous enthousiasme en tant qu'équipe. Nous l'avons vu souffrir et travailler dur ces derniers mois".

Au sujet de l'état technique et physique du défenseur brésilien, Mourinho a expliqué que le joueur possède d'immenses qualités, mais qu'il a besoin de davantage de temps pour retrouver pleinement son niveau : "C'est un excellent joueur, il n'a repris l'entraînement avec l'équipe que depuis trois semaines après une longue absence. Il a encore un long chemin devant lui, mais on peut voir son potentiel à l'entraînement. C'est un joueur très important pour l'équipe".

Il a ajouté : "Nous devons faire preuve de patience et lui donner ces petites occasions pour que sa confiance en lui grandisse", sachant que le défenseur brésilien est entré à la 85e minute de la rencontre.

Mourinho est revenu sur les performances du Real Madrid ces derniers temps, après trois victoires consécutives au sortir de la trêve, soulignant que le travail collectif constitue la base du processus de progression, malgré la densité du calendrier et le peu de temps disponible pour s'entraîner.

Il a expliqué : "Je pense que nous avons livré un très grand match aujourd'hui, et à Rome, c'était une rencontre extrêmement difficile, mais l'équipe a su réagir. Nous sommes une seule équipe, et nous travaillons toujours comme une seule équipe pour progresser. Nous ne jouons ensemble que depuis très peu de temps".

Il a complété : "Il est difficile pour nous d'avoir la tranquillité d'esprit dont bénéficient d'autres entraîneurs dans d'autres clubs, mais nous exploitons au mieux chaque minute dont nous disposons. Demain, nous retournerons à l'entraînement, car nous allons affronter une équipe qui a déjà joué hier et qui dispose d'un avantage de 24 heures", en référence au match contre Leipzig mercredi en Ligue des champions.

Interrogé sur le nombre de buteurs du Real Madrid, qui atteint désormais dix joueurs, le technicien portugais a insisté sur l'importance de la contribution de tous les éléments de l'équipe, affirmant que l'évaluation du succès ne se limite pas aux buts, mais à ce que chaque joueur apporte au groupe : "Chacun d'eux contribue à sa manière. Courtois joue à un très haut niveau, et c'est aussi la responsabilité de Lunin. Comme je l'ai dit hier, il n'existe pas une seule façon d'évaluer le mérite. Dans mon cas, il y a 24 joueurs qui le méritent".

Mourinho a également parlé de l'importance d'avoir récolté les neuf points lors des trois premiers matches de Ligue des champions, précisant que l'objectif ne se limite pas à assurer la qualification, mais s'étend à terminer la phase de championnat dans les huit premières places, afin d'éviter les barrages : "Ce serait l'idéal. Il y a deux objectifs dans ces huit matches : la qualification, puis atteindre les huit premières places, ce qui réduit le nombre de matches de barrage à jouer".

Il a ajouté : "La saison dernière, le Real Madrid a été contraint de jouer ces matches, et ce ne sont pas des rencontres souhaitables. Nous avons récolté six points face aux deux meilleures équipes italiennes (l'Inter et la Roma)".

L'entraîneur du Real Madrid a conclu en insistant sur la force de Leipzig, le prochain adversaire de son équipe, mettant en garde contre le danger que représentent les équipes qui cherchent à se racheter après de lourdes défaites, en référence à sa défaite face au Bayern Munich (6-1) hier : "Leipzig est une équipe très forte qui sort d'une lourde défaite contre le Bayern Munich, et les équipes qui traversent une baisse de niveau sont les plus dangereuses".







