José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a exprimé sa satisfaction après la large victoire face à son hôte, le Rayo Vallecano, sur le score de 4-1, lors de la cinquième journée de la Liga.

Le journal AS a rapporté les propos de Mourinho à la chaîne du Real Madrid, où il a déclaré : « La victoire était importante, surtout après la défaite de la journée dernière face au Real Betis. »

Il a ajouté : « Nous avons plié la rencontre en première période, et nous n'avons pas été brillants en seconde période, mais ce n'est pas facile. »

Il a insisté : « Travailler de la manière dont nous avons travaillé après le match de la Ligue des champions, ce n'est pas seulement une question d'aspect physique, mais aussi d'aspect mental. Nous avons effectué quelques changements de joueurs, et nous avons donné de la stabilité au milieu de terrain, et nous l'avons effectivement trouvée. Les joueurs méritent mon respect et mes applaudissements. »

Il a souligné : « 26 tirs et 14 buts à domicile, nous marquons beaucoup de buts, mais nous gâchons aussi un nombre considérable d'occasions. Nous sommes une équipe qui sait gérer un match, nous sommes une équipe très fougueuse, qui récupère le ballon et repart vite. Plus tu es fougueux, plus il devient difficile d'augmenter la vitesse. »

Il a fait remarquer : « Un jour viendra où l'une des équipes sanctionnera toutes ces occasions manquées, et où entreront ces six ou sept occasions que nous gâchons ce jour-là. »

L'entraîneur portugais a ajouté : « Je suis heureux de la victoire. Vous avez vu comment Jude Bellingham a terminé le match, ainsi que Dumfries et Konaté. »

Il a expliqué : « Je ne peux pas effectuer 10 changements. Remplacer Valverde était une mesure préventive. Il souffrait de quelque chose au tendon d'Achille, et nous devons gérer la situation avec une certaine prudence. »

Il a poursuivi : « Trois jours après un match difficile, nous avons décroché la victoire, et les buts sont de nouveau venus après le pressing, et cela me plaît beaucoup, mais nous ne pouvons pas toujours pratiquer un pressing haut. Dans des matchs comme celui d'aujourd'hui, nous pouvons le faire. »

Il a fait remarquer : « Je n'ai pas encore vu d'équipe qui ne possède pas de joueurs talentueux. Il est normal qu'ils créent du danger ou marquent des buts dans ton but. Mais la victoire était méritée. »

Vous pouvez débattre des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de Kooora