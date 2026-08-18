Le Real Madrid a présenté le Portugais José Mourinho comme nouvel entraîneur de l'équipe, ce mardi, lors d'une cérémonie inhabituelle organisée à huis clos, que le public n'a pu suivre qu'à travers quelques images diffusées par la chaîne officielle du Real Madrid.

Le technicien portugais a déclaré : « Je suis rentré chez moi », apparaissant aux côtés de Florentino Pérez lors de la signature de son contrat et de la photo avec un maillot portant son nom.

La cérémonie de présentation de Mourinho est la première du Real Madrid au cours d'un été qui a vu l'arrivée de 6 joueurs au club, en plus de l'entraîneur.

Toutes les nouvelles recrues suivront la même procédure lors de leur présentation, organisée à huis clos, sans la présence des supporters ni des médias, et avec la seule participation des dirigeants du club et des proches de celui qui est à l'honneur.

Les cérémonies de présentation se poursuivront selon les mêmes règles au cours des prochains jours : le mercredi sera l'occasion de présenter le premier joueur, tandis que Mourinho tiendra, vendredi, sa première conférence de presse en tant qu'entraîneur du Real Madrid, avant de se rendre à Barcelone pour disputer son premier match de championnat face à l'Espanyol, samedi.

La cérémonie de présentation de Mourinho s'est déroulée dans la salle de réunion de la Cité du Real Madrid, où Florentino Pérez a accueilli le technicien, qui a signé le contrat le liant au club madrilène pour une durée de 3 saisons, jusqu'au 30 juin 2029.

Après la signature du contrat, Mourinho a reçu une réplique du stade du Real Madrid, une montre et un maillot portant son nom.

La cérémonie de présentation a également vu la présence du président d'honneur du club, José Martínez Pirri, selon ce qu'a annoncé le club dans un bref communiqué publié sur son site officiel.



