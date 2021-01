Mourinho annonce une mauvaise nouvelle pour Kane

José Mourinho craint que Harry Kane ne soit absent pendant quelques semaines après que le capitaine de Tottenham se soit blessé aux deux chevilles.

Harry Kane a été touché lors de la défaite 3-1 en Premier League contre Liverpool jeudi. L'attaquant anglais n'est pas revenu pour la seconde période au Tottenham Hotspur Stadium après avoir été soigné deux fois dans les 45 premières minutes.

Kane a été frappé par des problèmes de cheville dans le passé et bien que Mourinho ne soit pas sûr de l'ampleur des dommages subis par son talisman, le patron des Spurs est prêt à devoir faire face aux prochaines échéances sans le buteur anglais.

Interrogé sur les blessures de Kane, le Portugais a déclaré à Match of the Day: "Deux chevilles, le premier était un mauvais tacle, c'était Thiago [Alcântara]. Le second que je ne connaissais pas bien. Mais deux blessures aux deux chevilles, Quelques semaines à l'infirmerie ? Je ne sais pas. Il y a des joueurs que vous ne pouvez pas remplacer. Quand cela arrive, cela arrive mais je crois que nous devons lutter contre cela, nous ne pouvons rien faire d'autre."

Les Spurs affronteront Brighton et Hove Albion dimanche avant de défier Chelsea dans un derby de Londres, puis les Lily Whites se frotteront à Everton et Manchester City avant de se heurter à Wolfsberger sur deux matches en Europa League le mois prochain.

Leur série de huit matches sans défaite toutes compétitions confondues a été interrompue par les champions de Liverpool, qui ont retrouvé la victoire avec des buts de Roberto Firmino, Trent Alexander-Arnold et Sadio Mané.

Pierre-Emile Højbjerg avait porté le score à 1-2 avec un superbe premier but pour les Spurs après qu'Alexander-Arnold ait profité d'une erreur d'Hugo Lloris au début de la seconde période. S

on Heung-min a eu un but précoce refusé pour hors-jeu après que Mané a raté une glorieuse chance d'ouvrir le score et Mourinho a estimé que Tottenham n'avait que lui-même à blâmer pour une défaite qui les laisse huit points derrière le leader City à la sixième place. "Mon analyse est que nous avons très bien commencé, mais avant de marquer le but de hors-jeu, nous avons immédiatement montré ce que le match allait être pour nous - une grande occasion pour Mané, une grosse erreur défensive", at-il déclaré. "C'était le match pour nous, l'équipe de la première mi-temps était très bien organisée, le but est une autre erreur dans la même position. La seconde mi-temps nous avons dû faire des changements, nous perdons Harry, avons dû changer la structure de l'équipe."