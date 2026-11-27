Partager Suivez GOAL sur Google

José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a annoncé une bonne nouvelle concernant son joueur français Ferland Mendy, avant la rencontre face au Deportivo Alavés, prévue demain samedi au stade Santiago Bernabéu, dans le cadre de la 14e journée de Liga.

Publicité

Le quotidien Marca a publié les déclarations de Mourinho lors de la conférence de presse d'avant-match. Il a affirmé : « Mendy sera sur le banc demain, et s'il est sur le banc, cela veut dire qu'il est en mesure de jouer. »

Le technicien portugais a ajouté : « Nous avons 3 joueurs au poste d'arrière gauche, mais le retour de Mendy est une très bonne nouvelle pour tout le monde. »

Il a poursuivi : « Alexander-Arnold ne sera pas disponible pour le match contre Alavés, car il est malade. Rodrygo Goes a atteint un assez bon niveau, mais il est malade lui aussi. Et nous voulons tenir les malades à l'écart du reste du groupe. »

La star du Real Madrid a changé de mentalité

Publicité Publicité

Mourinho a insisté : « Mais Rodrygo Goes travaille énormément et il a changé de mentalité. Au début, j'avais l'impression qu'il s'était habitué aux blessures et qu'il s'en accommodait, mais maintenant, il travaille dur. »

Related Topics

Prochains matchs RMA LaLiga 15:00 ALA Regarder

Il a souligné : « Je ne m'attends pas à ce que Rodrygo joue contre Arsenal en Ligue des champions, et je ne le vois pas disputer de matchs de Liga avant la fin de l'année, mais il possède une qualité exceptionnelle et sera un élément supplémentaire dans un effectif formidable qui compte des joueurs remarquables. »

Interrogé sur les élections en Espagne, Mourinho a esquivé en riant : « Nous n'aurons pas d'entraînement dimanche. Nous n'avons pas de joueurs espagnols. Nous n'en avons que 3 ou 4. »

Publicité

La place de Vinicius au sein du Real Madrid

Il a enchaîné : « La place de Vinicius au sein de l'équipe ? C'est leur problème à eux, pas le mien. Kylian Mbappé et Jude Bellingham ont la même place que tous les joueurs. Et si l'un d'eux se retrouve un jour sur le banc, c'est parce que l'objectif collectif passe avant l'objectif individuel. »

Publicité

Mourinho a assuré : « Je comprends votre question, mais si Kylian Mbappé et Jude Bellingham ont autant de temps de jeu, et ne sont passés qu'une seule fois par le banc, dans le cas du joueur anglais, ce n'est pas lié à leur statut, mais à leur niveau, nettement supérieur à celui des autres. C'est ce qui fait la différence. »

Il a martelé : « Nous avons Thibaut Courtois, qui fait une énorme différence, et c'est pour cela qu'il a disputé tous les matchs sauf un, quand il était malade. Et le gardien qui l'a remplacé, Lunin, a livré une prestation parfaite et s'est montré décisif. »

Publicité

Le chaos du mercato d'hiver

Au sujet du mercato, Mourinho a commenté : « Il nous reste encore deux mois avant le grand chaos lié au marché des transferts, et je ne veux ni arrivée ni départ. Je ne veux pas entendre parler du mercato. »

Publicité

Il a fait remarquer : « Démarrer à fond dès le début ? La responsabilité m'incombe, bien sûr. Mais nous avons déjà très bien entamé certains matchs, et il y a des rencontres que nous avons pliées en 30 minutes. »

Il a ajouté : « Atteindre la perfection, en commençant bien les matchs et en les terminant encore mieux, est un processus qui demande du temps. Nous sommes ici depuis 5 mois, et ce qui nous manque, c'est la régularité dans les performances et la capacité à bien démarrer. »

Publicité

Et de conclure : « J'ai interrogé deux joueurs pour essayer de comprendre ce qui se passe, et leur réponse a été très drôle : ils m'ont dit que s'ils commençaient bien les matchs, je m'ennuierais sur le banc. »