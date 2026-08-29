Mourinho affiche un nouveau visage au Real Madrid : réalité ou stratégie médiatique ?

La personnalité de José Mourinho suscite la polémique dans l'entourage du Real Madrid en ce début de saison, en raison de la nouvelle image adoptée par le technicien portugais, qui apparaît plus apaisée et bienveillante lors de ses sorties publiques, et qui ne ressemble guère au Mourinho impulsif et polémique qui avait bouleversé le club madrilène et le football espagnol il y a 15 ans.

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, Mourinho est passé du slogan « avec moi ou contre moi », qui avait divisé les supporters du Real Madrid en deux camps quasiment ennemis, à un discours d'unité qu'il cherche à adopter dans son nouveau projet. Mais ce changement est-il une réalité véritable ou une simple illusion ? Et sera-ce là son approche habituelle tout au long de la saison, ou s'agit-il d'une des stratégies médiatiques sur lesquelles le technicien portugais s'est appuyé tout au long de sa carrière ?

Mourinho adopte pour l'heure une attitude affable lors de ses premières apparitions devant les médias, laissant toujours la vedette à ses joueurs, se concentrant sur les aspects purement footballistiques et évitant tout type de polémique, à l'exception de quelques titres accrocheurs lancés çà et là, et donnant à son discours un contenu qui dépasse la simple réponse aux questions des journalistes.

Jusqu'à présent, et après seulement quatre conférences de presse, Mourinho ne s'est engagé dans aucune polémique et a choisi un ton conciliant avec les médias, les arbitres, les institutions et les joueurs, autant de dossiers qui avaient constitué les batailles de sa première expérience au stade Santiago-Bernabéu et provoqué son usure, laquelle s'était soldée par son départ prématuré en 2013, alors même que son contrat était toujours en vigueur.

Ce nouveau Mourinho, apparu sous les traits de l'homme de paix durant son second passage sur le banc du stade Santiago-Bernabéu, contraste avec le personnage du méchant qu'il avait incarné lors de sa première expérience d'entraîneur du Real Madrid il y a 16 ans.

Les archives des journaux et la mémoire collective évoquent encore ses affrontements célèbres avec des journalistes et des adversaires, comme Guardiola et Preciado, avec des joueurs de son équipe, comme Iker Casillas et Pedro León, et avec les arbitres, ainsi que ses nombreuses attitudes qui reflétaient son orgueil et son caractère très impulsif, des traits qui lui ont également valu une grande notoriété durant ses passages sur les bancs de Chelsea et de l'Inter Milan.

Mourinho a déclaré avant sa nouvelle apparition au stade Santiago-Bernabéu face à la Real Sociedad : « Depuis des années, et pas seulement maintenant, je me sens plus calme et plus maître de mes émotions. »

Les circonstances semblent actuellement favorables au Real Madrid, mais de nombreuses voix s'attendent à voir réapparaître l'ancien Mourinho lorsque les difficultés s'accumuleront, que ce soit sous la forme de résultats négatifs ou de problèmes au sein du vestiaire.

Mourinho a déclaré lors de sa première conférence de presse de la saison : « Nous verrons ce qui se passera lorsque viendront les mauvais moments, car ils viendront, et la frustration viendra. Les joueurs m'aident à ne pas rencontrer de problèmes. »

Pour l'heure, le Real Madrid évolue dans une atmosphère des plus sereines, car les victoires successives, l'enthousiasme entourant l'équipe et l'implication des joueurs maintiennent l'ancien Mourinho dissimulé.



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