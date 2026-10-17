José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a défendu sa star brésilienne Vinicius Junior, après sa suspension de quatre matches en Liga, affirmant que le joueur fait preuve d'une force exceptionnelle face aux pressions, et révélant par ailleurs qu'il pense qu'il aurait, lui, choisi de quitter le club s'il s'était retrouvé dans les mêmes circonstances.

Les déclarations de Mourinho sont intervenues lors de la conférence de presse précédant la rencontre face à Séville, prévue demain dimanche en Liga, dans la foulée de l'expulsion de Vinicius contre Villarreal et de la suspension qui en a découlé, au moment même où le joueur fait l'objet de critiques après sa prestation face à la Roma en Ligue des champions, lorsque l'entraîneur a décidé de le remplacer à la 59e minute en faisant entrer Endrick à sa place.

Ce remplacement avait alors provoqué le mécontentement de Vinicius, avant qu'il n'explique plus tard qu'il n'était pas en colère contre son entraîneur, mais contre lui-même, pour ne pas avoir livré le niveau qu'il attendait de sa part.

Mourinho révèle la raison des difficultés de Vinicius face à la Roma

Interrogé sur Vinicius, Mourinho a commencé par commenter l'intérêt porté aux détails des déplacements de l'équipe, avant de défendre son joueur, attribuant à Gian Piero Gasperini, l'entraîneur de la Roma, la responsabilité d'une grande partie des difficultés rencontrées par l'ailier brésilien au cours du match.

Mourinho a déclaré, dans des propos rapportés par le journal espagnol "AS" : "Je suis curieux de savoir si les gens s'intéressent à l'heure de notre arrivée à Valdebebas, et aussi à celle de notre départ. C'est amusant."

Et d'ajouter : "Vinicius a disputé un match extrêmement difficile, et pour moi, le premier responsable de la difficulté du match qu'il a livré, c'est Gasperini, parce qu'il a attaqué sans cesse de son côté. Il m'a été très difficile, en tant qu'entraîneur, de procéder aux changements."

Le technicien portugais a précisé que ce qui l'avait dérangé n'était pas seulement la prestation de son équipe, mais le moment où est survenu le deuxième but de la Roma, à un instant où le match était équilibré et où le Real Madrid ne rencontrait aucun problème notable.

Il a poursuivi : "En seconde période, la Roma a changé de style, et ce qui m'a dérangé, c'est la nature du deuxième but, parce qu'il est venu à un moment où le match était équilibré et où nous n'avions aucun problème. Il n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait, mais c'est terminé, et il n'y a aucun problème. J'ai effectué 5 changements, et pas un seul. Les remplacements font partie du football."

Vinicius sera-t-il titulaire mercredi ?

Malgré ses critiques sur la prestation du joueur, Mourinho a insisté sur le fait que Vinicius a besoin de travailler davantage, tout en laissant entendre dans le même temps qu'un retour dans le onze de départ était possible lors du prochain match face à Leipzig en Ligue des champions, mercredi.

Il a déclaré : "Vinicius doit travailler davantage, et sans rien promettre, parce que je n'aime pas faire de promesses, je pense qu'il sera titulaire mercredi."

Commentant la suspension de quatre matches, Mourinho s'est montré satisfait du nombre de rencontres retenu, laissant entendre qu'il s'attendait à une sanction plus lourde.

Il a dit : "Je suis content de la sanction, parce qu'ils allaient le sanctionner de davantage de matches. Je pensais que certaines choses qui se trament en coulisses lui auraient valu un ou deux matches supplémentaires."

Mourinho : à la place de Vinicius, j'aurais quitté le Real Madrid

En évoquant la manière de gérer la personnalité de Vinicius, Mourinho n'a pas caché son admiration pour le côté humain du joueur, affirmant que leur relation est bonne et qu'ils consacrent quotidiennement du temps à discuter en tête-à-tête.

Le technicien portugais a déclaré : "C'est un garçon formidable, et il est facile de construire une bonne relation avec lui. Je passe quelques minutes seul avec lui chaque jour, et je l'apprécie énormément, parce qu'il parvient toujours à poursuivre sa vie et à tenir bon avec le sourire."

Mourinho a ajouté une déclaration marquante au sujet des pressions subies par le joueur : "Si j'étais à sa place, je ne serais peut-être pas resté ici. J'aurais contraint le club à me laisser partir vers un pays où l'on me respecte, mais lui est resté en raison de son attachement au Real Madrid et de son amour pour le club."

Il a poursuivi : "Il croit que les choses peuvent s'améliorer, et c'est pour cela qu'il continue de sourire. Rien ni personne ne peut lui enlever ce sourire."

Les secrets de Vinicius avec Mourinho et un message sur son amour pour le Real Madrid

Interrogé sur le fait de savoir s'il donnait à Vinicius des conseils dépassant le cadre du football, Mourinho a refusé de révéler les détails de leurs conversations privées, mais il a cité la prolongation de contrat du joueur avec le Real Madrid, y voyant la preuve de sa volonté de poursuivre sa carrière avec le club et d'écrire l'histoire sous son maillot.

Il a déclaré : "Ce sont des conversations privées. Lorsqu'il a prolongé son contrat, il a signé que le Real Madrid était sa maison, et il avait l'enthousiasme nécessaire pour continuer à écrire l'histoire et à remporter des titres."

Mourinho a salué la relation de Vinicius avec ses coéquipiers dans le vestiaire, ajoutant : "Il entretient de bonnes relations avec tout le monde dans le vestiaire, et il est une source de joie."

Le technicien portugais a conclu en soulignant la difficulté de supporter les pressions vécues par le joueur : "J'ai de gros doutes sur le fait que j'aurais eu la même force pour rester ici, malgré toutes les offres qu'il a eues devant lui."