La liste des joueurs pressentis pour rejoindre le Real Madrid s’allonge encore : selon les dernières informations en provenance d’Allemagne, le club madrilène s’intéresserait à Felix Nemisha, milieu de terrain de 25 ans évoluant au Borussia Dortmund.

Le milieu de terrain figure actuellement dans le groupe allemand engagé en Coupe du monde ; il a d’ailleurs ouvert le score lors du premier match des « Maschinen », largement remporté 7-1 contre Curaçao. Selon plusieurs médias allemands, le milieu de terrain jouit de l’estime de José Mourinho, l’entraîneur du Real Madrid.

Sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en 2030, le joueur intéresserait également plusieurs clubs de Premier League, dont Manchester United et Manchester City, ce qui pourrait complexifier l’opération. Son contrat inclut certes une clause libératoire de 70 millions d’euros, mais elle ne pourra être activée qu’à partir de l’été 2027.

Selon Bild, le club allemand n’envisage toutefois pas de le céder cet été pour moins de 120 millions d’euros, une somme destinée à décourager les prétendants, dont le Real Madrid.

Rappelons que Nemisha est l’un des piliers du Borussia Dortmund : ce milieu de terrain impressionne par sa condition physique et sa grande carrure. Il avait rejoint le club allemand pour pallier le départ de la star anglaise Jude Bellingham, désormais au Real Madrid.