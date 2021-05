Mount : "Chelsea est la meilleure équipe du monde"

Le jeune joueur de 22 ans a été passeur décisif à destination de Kai Havertz pour permettre à Chelsea de remporter la Ligue des champions.

Mason Mount jubilait après avoir aidé Chelsea à remporter la Ligue des champions en battant Manchester City 1-0 en finale samedi. Le joueur de 22 ans a joué un rôle clé dans la victoire de son équipe à Porto, en offrant une passe décisive pour l'ouverture du score de Kai Havertz juste avant la mi-temps.

Ce but s'est avéré décisif car les Blues ont fourni un effort défensif héroïque pour remporter le deuxième titre de Ligue des champions de l'histoire du club au terme d'une seconde période où Manchester City aura peiné à se procurer de grosses occasions pour revenir au score.

"Je ne peux pas le dire avec des mots. C'est impossible, a déclaré Mount à BT Sport après la rencontre. J'ai juste mentionné que j'ai joué dans deux finales pour Chelsea et que nous les avons perdues toutes les deux.

"La façon dont ça fait mal... C'est tout ce dont j'ai rêvé de gagner un trophée avec Chelsea. Aller jusqu'au bout de la Ligue des champions. Nous avons joué des équipes difficiles. Nous sommes en finale et nous l'avons gagnée. C'est une occasion si spéciale. En ce moment, nous sommes la meilleure équipe du monde. Vous ne pouvez pas nous enlever ça !

"Quelle équipe est Manchester City. Vous avez vu ce qu'ils ont fait en Premier League. C'était un match très difficile. Nous avons marqué un but et nous avons défendu tout le match. Nous avons tout laissé sur le terrain et nous avons gagné. Qu'est-ce que je peux dire ? Il y a beaucoup de personnel qui est passé par là.

"C'est incroyable. Mon père vient de descendre des tribunes. J'ai fondu en larmes en le voyant. Je remercie ma famille pour tout."

Pour sa deuxième saison complète avec le club de son enfance, Mount est devenu l'un des meilleurs joueurs de Chelsea et a été nommé joueur de l'année du club. Mount a fait 54 apparitions au total pour les Blues cette année, marquant neuf buts et ajoutant neuf passes décisives. Une belle récompense pour le jeune homme, grand supporters de Chelsea, qui avait rejoint l'academy du club dès l'âge de six ans.