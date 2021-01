Moulin : "Je ferais venir Deschamps et Benzema pour qu'ils s'expliquent"

Le candidat à la présidence de la FFF estime que l’attaquant du Real devrait être rappelé chez les Bleus pour s’expliquer avec le sélectionneur.

Le débat sur la présence de Karim Benzema est toujours aussi présent et ce même si les années passent. Si l'attaquant du a ses détracteurs, dont le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, qui ne fléchit pas à la pression du grand public, il a également ses admirateurs. Meilleur attaquant français depuis plusieurs saisons, brillant sous les couleurs du Real Madrid, Karim Benzema n'a plus porté le maillot Bleu depuis octobre 2015.

Dans une interview accordée à Le Figaro, Michel Moulin a indiqué qu'il voulait imposer Karim Benzema à Didier Deschamps s'il est élu : "Sur la gestion de Karim Benzema, qui est un grand attaquant, Didier Deschamps, c'est un salarié de la FFF. Si au-dessus de lui, on lui dit de faire jouer Benzema, il doit le faire jouer". Il en a remis une couche ce lundi dans un entretien accordé à RMC, dans l'émission Top of The Foot.

"Karim Benzema est un très grand joueur et je ne vois pas pourquoi il n’est pas sélectionné en équipe de . Le président de la fédération, mais pour moi c'est plutôt un patron, doit protéger les joueurs. Aujourd’hui, Benzema, on ne le protège pas. On l’envoie devant la justice et le pousse même à être condamné. C’est inimaginable. C’est là que le président de la fédération doit avoir un rôle de patron, et je pourrais dire d'autres termes. C'était un jeune homme à l'époque, il avait 25 ans", a expliqué le candidat à la présidence de la FFF.

"Il faut convoquer Benzema pour qu'il s'excuse"

"Benzema n’est pas pédophile, il n’a pas tué quelqu’un. Aujourd’hui, il est présumé innocent. La fédération le juge, elle n’a pas à le juger. Quand on dit que Benzema est ingérable, moi, je ne veux avoir que des joueurs ingérables comme Benzema. On est champion du monde, mais est-ce qu'on a gagné le championnat d'Europe en 2016 ? Est-ce qu'on aurait pu le gagner avec Karim Benzema ?", a ajouté l'ancien dirigeant du PSG.

"Ma première décision concernant l’équipe de France, je fais venir Deschamps et Benzema pour qu’ils s’expliquent. Et j’essaie de trouver une solution. Au moins, on en parle. Aujourd’hui, pourquoi on ne sélectionne pas Benzema? Il a fait une erreur. Il avait 25 ans. Il faut le convoquer pour qu’il s’excuse. Rabiot, il a craché sur le maillot de l’équipe de France. On me dit qu’on lui donne une deuxième chance. Pourquoi pas Benzema?", a conclu Michel Moulin à ce sujet.

Le candidat à la présidence de la FFF veut devenir le boss du football français : "Je veux être le vrai patron de la fédération. Le football n’en a plus depuis longtemps. On assiste à différents sujets qui ne sont jamais réglés. Noël Le Graët a fait de bonnes choses. Mais aujourd’hui, plus personne ne dirige l’avion. Et je crois surtout qu’il est très mal entouré. Il arrive au bout de son aventure. (…) Il faut une rupture dans la gouvernance. On ne peut pas avoir des gens qui sortent de nulle part pour diriger une fédération, avec des salaires énormes. Il faut mettre à la direction générale des gens issus du football, qui le connaissent."