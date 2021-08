Moukoko révèle avoir voulu arrêter le football

Le jeune joueur est revenu sur son ascension fulgurante sous les couleurs du Borussia Dortmund et ses objectifs pour les années à venir.

Le jeune prodige du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko, a révélé qu'il voulait quitter le football à cause de la pression qu'il subissait après avoir fait irruption sur la scène senior.

Moukoko a intégré l'équipe première de Dortmund à l'âge de 15 ans en janvier 2020, après avoir marqué 88 buts en 141 matchs pour le club au niveau académique.

En novembre de la même année, l'attaquant est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Bundesliga en faisant ses débuts un jour après son 16e anniversaire et il a depuis trouvé un rôle dans l'équipe, mais son ascension n'a pas toujours été facile.

Moukoko a admis qu'il avait du mal à gérer mentalement le poids des attentes liées au fait de jouer au plus haut niveau, tout en reconnaissant que l'entraîneur des jeunes de Dortmund, Sebastian Geppert, l'a aidé à traverser cette période difficile.

"Au début, les rapports étaient très stressants pour moi, surtout quand on parlait de mon âge, a déclaré l'adolescent à la publication allemande WAZ. Je ne voulais plus m'infliger cela. Je voulais abandonner, mais mon entraîneur m'a beaucoup aidé, il m'a soutenu. Je pouvais tout oublier sur le terrain."

Depuis sa première apparition chez les seniors à Dortmund contre le Hertha Berlin, Moukoko a cumulé 15 apparitions pour le club toutes compétitions confondues, dont une en Ligue des champions.

L'international allemand U20 compte également trois buts à son actif. Il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Bundesliga en ouvrant son compteur lors d'un choc contre l'Union Berlin en décembre.

Moukoko est impatient d'atteindre des sommets encore plus élevés lors de la prochaine campagne sous la houlette du nouvel entraîneur principal Marco Rose, qui a remplacé Edin Terzic sur le banc cet été.

"Je veux accumuler plus de minutes que lors de ma première saison, marquer plus de buts, faire plus de passes décisives, a-t-il déclaré. Je veux toujours être là quand l'équipe a besoin de moi.

"Bien sûr, cela va être difficile. Mais je dois avoir confiance en mes capacités. J'ai besoin de temps de jeu. Je suis sûr que j'aurai plus de temps de jeu."

Moukoko a également exprimé sa conviction que Dortmund peut défier le Bayern pour la couronne de Bundesliga et avoir un grand impact en Ligue des champions en 2021-22.

"Notre capitaine Marco Reus a déjà dit que nous pouvons jouer pour le titre, a-t-il ajouté. C'est pourquoi je veux devenir champion d'Allemagne et remporter le trophée. Si nous croyons en nous, nous pouvons aussi réaliser beaucoup de choses en Ligue des champions. Pourquoi pas ?"